Hace 184 años un terremoto destruyó Cartago: así fue la tragedia de San Antolín

El 2 de septiembre de 1841, la entonces capital espiritual de Costa Rica quedó reducida a escombros: más de dos mil casas colapsaron y cinco templos se vinieron abajo

Por Jailine González Gómez
El terremoto de San Antolín en 1841 redujo a escombros a Cartago. Hoy recordamos uno de los capítulos más trágicos de nuestro pasado.
El terremoto de San Antolín en 1841 redujo a escombros a Cartago. Hoy recordamos uno de los capítulos más trágicos de nuestro pasado.







