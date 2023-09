Vergüenzas ajenas

A Pilar Cisneros le gusta hablar de vergüenza, pero no la siente. Siempre aconseja sentirla a los demás. El miércoles, dijo que se avergonzaría de ser un director periodístico como yo. No digo de ser un director como Armando González porque me abochornaría la petulancia de referirme a mí mismo en tercera persona. Eso se lo dejo a quienes no sienten vergüenza cuando cualquiera se sonrojaría.

