Gloria Navas cuestiona a gobierno de Chaves por agenda legislativa y decretos

La vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, la diputada de Nueva República (PNR), Gloria Navas, cuestionó este miércoles la agenda de proyectos de ley planteada por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, y la incertidumbre generada por los decretos sobre el uso obligatorio de las mascarillas y la vacunación contra la covid-19.

En una intervención de control político, la congresista también criticó la defensa que ha hecho la jefa oficialista, Pilar Cisneros, de la agenda de expedientes que puso sobre la mesa el gobierno de Chaves.

Navas recordó que, en la corriente legislativa, hay más de 300 proyectos haciendo fila en el orden del día del plenario, muchos de ellos con directriz hacia la reactivación económica u otros termas urgentes.

“En guerra avisada no muere soldado y ellos (Partido Progreso Social Democrático) generaron una campaña política de que se iban a echar la bronca, pero yo no he visto ninguna bronca aquí planteada, de manera seria”, apuntó.

Navas achacó al Poder Ejecutivo falta de planificación y confusión. Añadió que no pretende atacar sin sentido, porque a la fecha hay un buen ambiente legislativo e intenciones de trabajar por el país.

“Las políticas públicas prometidas no han llegado y, por eso, vamos atrasados en el trabajo, aun cuando hay disposiciones reglamentarias sobre el trabajo del Congreso. Debimos contar con una agenda específica, si teníamos más de 300 proyectos haciendo fila”, agregó.

Mascarillas y vacunación, ‘muy mal manejado’

La diputada de Nueva República aseguró que la posición gubernamental sobre las mascarillas y la vacunación contra la covid-19 ha sido “muy mal manejada” y reclamó que, “con un discurso populista”, se le hizo creer a la población que ya no había obligación de vacunarse.

“Sin ningún respaldo científico y totalmente a espaldas de la normativa establecida, donde tiene que intervenir una comisión especial, el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), se anuncian decretos sin el procedimiento debido y sin respetar el ordenamiento jurídico”, enfatizó.

En tercer lugar, a raíz del proyecto sobre fortalecimiento de la figura del testigo de la corona y del combate a la corrupción, Gloria Navas, abogada de profesión, dijo que “no es ninguna innovación ni sorpresa, que ya existe en nuestra legislación desde hace muchos años”.

“No es cuestión de ofrecerle a un ciudadano: venga y denuncie y a usted no lo acusamos, o si es funcionario público, porque lo vamos a proteger. ¡Qué es ese desconocimiento de los artículos 70 y siguientes sobre la protección a la víctima y testigos!”, cuestionó.

También dijo que es una irresponsabilidad frente a la opinión pública que se presente ese proyecto como una estrategia de combate a la corrupción.

Pilar Cisneros: ‘Doña Gloria, tanto que nos queremos, no me ataque tanto’

La jefa de Progreso Social Democrático (PPSD), Pilar Cisneros, le respondió a Navas: “Tanto que nos queremos, doña Gloria, no me ataque tanto”.

Le concedió a Navas que efectivamente hay más de 300 proyectos en trámite, pero alegó que muchos de ellos son “chayotes”, tal como se les dice en jerga parlamentaria a los planes de poca monta.

“Autorizaciones, donación de terrenos, concesión de honores y otros que no tienen mayor trascendencia. Don Rodrigo Chaves y la nueva administración tiene 75 horas de estar en el poder y ustedes no pueden esperar milagros, creo que se han hecho muy pocos milagros”, indicó.

En cuanto a los decretos sobre mascarillas y vacunas, Pilar Cisneros defendió la posición del presidente Chaves y argumentó que él ha sido “muy enfático en que insta a usarlas y ha garantizado que todos van a tener disponibilidad de vacunas”.

“Se quiere una política de usarlas con respeto, con responsabilidad y libertad para elegir. Hay una gran diferencia entre eso y la imposición”, arguyó.

Sobre el testigo de la corona, que se pretende fortalecer con el proyecto de gobierno, Cisneros le dijo a Navas que no ha funcionado, por ejemplo en casos como Cochinilla, donde “todos sabían y nadie denunció”.