Vicepresidente Stephan Brunner contradice a Pilar Cisneros: ‘El país no está en quiebra’

El vicepresidente electo y futuro coordinador económico del Gobierno, Stephan Brunner, contradijo este miércoles las declaraciones de la diputada electa y futura jefa de fracción del PPSD, Pilar Cisneros, quien afirmó que Rodrigo Chaves recibe un país en quiebra.

Consultado por La Nación en el acto de entrega de credenciales del TSE, Brunner declaró: “El país está en una situación difícil, eso es cierto, yo no diría que está en quiebra, pero sí está en una situación crítica. De hecho, esos son temas que nosotros tratamos en las entrevistas que hacemos a los posibles candidatos a ministerios y a presidencias ejecutivas.

“Ese es un tema prioritario, en algunas instituciones, el cómo esas personas ven que se puede rescatar la institución que les va a tocar. Sin embargo, no hay por qué alarmarse en este momento. Vamos a tomar las riendas de las distintas instituciones y vamos a hacer lo que sea necesario para este país no entre en quiebra”, dijo Brunner.

Anteriormente, en declaraciones a Noticias Repretel, Pilar Cisneros había dicho que el presidente electo Chaves recibe el país en una situación “horrible”, “absolutamente preocupante”.

“Creo que este gobierno ha sido muy opaco en decir las cosas como son, no se ha dado la información que la ciudadanía necesita saber. De hecho, yo le he recomendado a don Rodrigo que, lo antes que pueda, haga una cadena nacional de televisión y le explique a los costarricenses en qué condiciones está recibiendo el país. Técnicamente, este país está quebrado, literalmente quebrado”, aseveró Cisneros.

Ante preguntas de la prensa, Brunner insistió este miércoles: “Yo no utilizaría esas palabras. Nosotros necesitamos que los mercados internacionales tengan confianza en la solidez fiscal del país. Nosotros tenemos un déficit muy grande, endeudamiento neto todos los años y necesitamos generar esa confianza porque, de lo contrario, eso se va a reflejar en las tasas de interés que nos van a solicitar los mercados para hacer las deudas y eso no está en el interés del país”.

“Es un país que tiene las finanzas públicas comprometidas y están complicadas, pero no es un país en quiebra. No hemos entrado en default, creo que estamos lejos de eso, pero necesitamos hacer los ajustes en una forma rápida y contundente para no llegar a ese punto”, manifestó.

‘Está un poquito desordenada’

Brunner sí criticó que reciban el Gobierno con problemas como un eventual agotamiento en agosto del presupuesto para programas como el de comedores escolares. En su criterio, la casa “está un poquito desordenada”.

“Puede haber distintos puntos de vista, son temas que a mí me parece que no se vale dejar algunos programas fundamentales, para la paz social, que se dejen desfinanciados”, dijo.

