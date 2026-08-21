Columnistas

Por qué han surgido las inquietudes sobre el espionaje de ciudadanos

No me atrevo a decir si las declaraciones responderán a pura jactancia, al deseo de crear temor y paralización entre adversarios, a la realidad de lo que está en marcha o a todo lo anterior

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Por Eduardo Ulibarri

Ignoro sus móviles, pero cuatro declaraciones y una decisión del Ejecutivo generan fundadas inquietudes sobre la posibilidad de que esté creándose, o llegue a crearse, una estructura gubernamental para espiar ilegalmente a ciudadanos. A continuación, las declaraciones:








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Eduardo Ulibarri

Eduardo Ulibarri

Eduardo Ulibarri es periodista, profesor universitario y diplomático. Consultor en análisis sociopolítico y estrategias de comunicación. Exembajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas (2010-2014).

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