Por qué han surgido las inquietudes sobre el espionaje de ciudadanos

Ignoro sus móviles, pero cuatro declaraciones y una decisión del Ejecutivo generan fundadas inquietudes sobre la posibilidad de que esté creándose, o llegue a crearse, una estructura gubernamental para espiar ilegalmente a ciudadanos. A continuación, las declaraciones:

El 24 de junio, Rodrigo Chaves, ministro de Hacienda, dijo que su cartera incorporaría tecnología de la agencia de inteligencia israelí Mossad para combatir el contrabando. “No voy a compartir más detalles”, agregó. El 12 de agosto, Gabriel Aguilar, ministro de Justicia, declaró tener identificados a “zurdos, algunos de clóset”, y saber dónde se reunían. Ese mismo día, la diputada del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), Kattia Calvo, mencionó en la Asamblea Legislativa una “ operación Pegasus ”. No la explicó, pero sin duda sabe que el nombre corresponde a un poderoso software de una empresa, también israelí, que convierte teléfonos celulares en agentes espías.

Para coronar, Freddy González, secretario general del PPSO, lanzó en la noche “ un mensaje ” por televisión a un grupo de simpatizantes del Frente Amplio. Dijo saber “dónde están, cuáles son sus gustos y hasta qué hacen”.

La decisión es el decreto que declara secreto de Estado el quehacer de los cuerpos decisorios en materia de seguridad, las contrataciones que realicen y otros ámbitos de sus funciones. Por su amplitud, opacidad y riesgos que abre, sus choques con la Constitución son evidentes.

Si añadimos las amplias posibilidades de rastrear redes sociales e indagar en los contactos, expresiones, ideas, gustos y preferencias de los usuarios, la posibilidad de invadir la vida privada se torna aún más inquietante. Y estas herramientas, de fácil acceso comercial, no demandan capacidades especiales.

No me atrevo a decir si las declaraciones responderán a pura jactancia, al deseo de crear temor y paralización entre adversarios, a la realidad de lo que está en marcha o a todo lo anterior. Tendería a descartar lo peor si no fuera porque el secreto de Estado firmado por la presidenta Laura Fernández crea condiciones que fomentarían la arbitrariedad.

Para tranquilizar, no basta con desmentir o “aclarar” lo que han dicho funcionarios y aliados. Lo que se impone es corregir las malas decisiones que dan fundamento a la inquietud.

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Eduardo Ulibarri es periodista y analista.