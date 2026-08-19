El País

Rodrigo Chaves dijo que venía tecnología del Mossad; Hacienda afirma que todavía no hay herramienta definida

‘Vienen tecnologías desarrolladas por el Mossad en Israel’, dijo en junio pasado el ministro de Hacienda y Presidencia, Rodrigo Chaves. El viceministro de Hacienda ahora contradice lo anunciado

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Por Sebastián Sánchez
22/06/2026, San José, Casa Presidencial, conferencia de prensa de la presidenta Laura Fernández junto al ministro de Hacienda Rodrigo Chaves.
Hacienda contradice anuncio de Rodrigo Chaves sobre tecnología del Mossad contra evasión fiscal. En imagen (de izq. a der.): Victor Carvajal, viceministro; Rodrigo Chaves, ministro; y Laura Fernández, presidenta. (Jose Cordero/José Cordero)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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