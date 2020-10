No más gente babeando delante de los televisores, no más zombis, no más zapping, no más sugestiones subliminales que nos inficionan justo en esos momentos en los que nuestra atención está narcotizada (cuando los vigías que cuidan la fortaleza duermen), y quedamos completamente expuestos a todo tipo de nocivos mensajes, diktats, adoctrinamientos, aquiescencia acrítica a todo lo que desfile delante de nuestros ojos.