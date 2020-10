Pero el sida ha estado ahí. Ya tiene 39 años de sembrar el terror y la muerte en el mundo entero. Y su oscurantista y medieval fase inicial nos marcó a muchos a hierro candente. Éramos tratados como apestados, como los restos inmundos de un viejo naufragio que viene a escorar a la costa, como alienígenas tremendamente peligrosos, como réprobos y súcubos del infierno. Eso no se olvida. No, no, no se olvida.