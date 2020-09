Las potestades que se le quieren conceder al Conesup no van acompañadas de una mejora en la calidad de su servicio. Las labores de fiscalización no se fortalecen, la actualización de las carreras y tiempos de respuesta no se garantizan con esos procedimientos y se mantiene prácticamente la misma conformación del Consejo, que augura que lo que no funciona bien se mantendrá igual.