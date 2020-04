Las brechas económica y digital no solo perjudican a los centros educativos, sino también a la población estudiantil: no toda cuenta con los recursos tecnológicos y un entorno que reúna las condiciones apropiadas para seguir formándose virtualmente. ¿Cuántos de esos chicos no van a volver a clases cuando reabran las escuelas y colegios? ¿Qué están planificando e implementando para prevenir una deserción monumental?