Los retos de recibir formación a distancia van más allá de la conexión a la red y del equipo que se tenga en la casa. Inciden otros factores, como la carencia de herramientas pedagógicas apropiadas para la educación no presencial, falta de destrezas tecnológicas de docentes o de estudiantes, un entorno no apto en miles de hogares para servir de apoyo al proceso educativo, las particularidades individuales de los niños y jóvenes (rezagos en ciertas materias, capacidades desiguales, dificultades cognitivas y de aprendizaje, etc.), entre otros.