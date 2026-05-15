Columnistas

La crisis de seguridad en las escuelas exige más que guardas, cámaras y revisión de bultos

Las escuelas funcionan como islas y, en ese archipiélago, el narcotráfico se mueve como pez en el agua

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Por Isabel Román
La Fuerza Pública aprehendió este miércoles a un hombre de apellido Torres, señalado como sospechoso en el caso de homicidio de un joven identificado con el apellido Kirby.
En agosto del año pasado, un adolescente de 14 años murió baleado en un callejón al este de la Escuela Ciudadelas Unidas, en la Aurora de Alajuelita. Miembros de la Fuerza Pública y del OIJ acudieron al lugar de los hechos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Isabel Román

Isabel Román

Se desempeña como directora e investigadora del Programa Estado de la Nación.

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