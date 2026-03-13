Jerarca del MEP sobre violencia en escuelas y colegios: ‘El centro educativo no puede solventar las falencias que hay en la familia y en la comunidad’

El ministro Leonardo Sánchez Hernández afirmá que el MEP no puede combatir solo la violencia que se vive dentro y fuera de los centros educativos.

El asesinato de un colegial por parte de su compañero del IPEC en Liberia, evidenció la crisis de violencia que alcanzó a los centros educativos a nivel interno y externo.

La Nación conversó con el ministro de Educación, Leonardo Sánchez Hernández, para conocer qué planea hacer el Ministerio de Educación Pública (MEP) para paliar esta ola de agresividad.

Comentó que el MEP invierte en prevención y que cuenta con instancias dedicadas a ese tema. No obstante, señaló que cuando los casos de violencia ocurren una y otra vez, esto significa que detrás hay una problemática multifactorial cuya solución no depende exclusivamente de lo que se haga en los centros educativos.

“Contribuimos en una parte, pero esto es un tema de la sociedad en general, donde las familias juegan un rol fundamental en las comunidades. (...)

“Yo siempre digo que el estudiante viene con una mochila de la casa cargada de valores o antivalores. A veces queremos que el docente juegue un rol más allá de profesor, un rol de psicólogo, un rol de psiquiatra, un rol de enfermero, un rol de terapeuta y eso no puede ser. El centro educativo no puede solventar las falencias que hay en la familia y en la comunidad. Somos parte de la solución, pero no toda la solución”, afirmó.

El jerarca agregó que cuando ocurren casos de violencia las personas se pueden ver tentadas a decir que es culpa del sistema educativo, a lo que él responde que de los 365 días del año, los estudiantes permanecen solo el 12% del tiempo en las aulas y que el 88% restante pasan en el hogar o en las comunidades.

“Al final lo que pasa en el centro educativo es la expresión de lo que trae y para nosotros trabajar solos es muy complicado. Se hacen muchísimas cosas, pero a veces se diluyen y se invisibilizan con todos esos otros elementos que pasan fuera”, aseveró.

Espera que prohibición de uso del celular influya positivamente

Sánchez comentó que se espera que la prohibición del uso del celular en las aulas, que rige desde este 2026, influya positivamente en la convivencia de los alumnos y se reduzca la violencia.

Además, recalcó la importancia de la prevención y como el arte y el deporte benefician a los estudiantes. Eso sí, admitió que los resultados de estas acciones pueden verse hasta años después.

“La gente quiere que actuemos ya. Y sobre la base de eso, pues hay que tomar medidas inmediatas”, aseveró.

Entre las acciones que promete están: la instalación de cámaras en poco más del 10% del total de centros educativos en el 2027; la contratación de 400 guardas de seguridad para escuelas y colegios que carecen de ese servicio; así como la revisión aleatoria de bultos.

A esto le suma rebajos más fuertes en la nota conducta que podría implicar que el alumno pierda el año.