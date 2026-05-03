El País

¿Cómo evitar otra tragedia en centros educativos si la violencia no cesa?

Solo en 2025, la Fiscalía Penal Juvenil recibió 5.313 denuncias por casos de violencia en centros educativos. Familias manifiestan temor

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Por Fernanda Matarrita Chaves
Bullying
La violencia que se vive en Costa Rica también está llegando a los centros educativos. Familias y expertos manifiestan su preocupación tras casos ocurridos.







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Violencia en centros educativosMEPLiceo Unesco
Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación y Salud con experiencia en temas de niñez y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

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