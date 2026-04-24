El País

‘Fue quemado con un cigarro y amenazado de muerte’: madre narra lo que habría vivido su hijo de 14 años antes de sacar arma blanca en colegio de Pérez Zeledón

Madre de alumno de 14 años del Liceo Unesco no justifica acción de su hijo y afirma que él cometió un error. Ella alega inacción del colegio

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Por Fernanda Matarrita Chaves
Según la madre, antes de que su hijo amenazara con un cuchillo a un estudiante que lo golpeó, el colegial de 14 años habría sido agredido en reiteradas ocasiones. Ella afirma que su hijo cometió un error y no justifica su acción. Imagen con fines ilustrativos. (Shutterstock)







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Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación y Salud con experiencia en temas de niñez y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

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