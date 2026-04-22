MEP denuncia a estudiante por amenazar con cuchillo a otros menores en colegio de Pérez Zeledón

Un estudiante fue denunciado tras sacar un cuchillo y amenazar a otros menores en Pérez Zeledón. Imagen con fines ilustrativos.

Un estudiante del Liceo Unesco, ubicado en Pérez Zeledón, fue denunciado ante la Fiscalía tras ser sospechoso de amenazar con un cuchillo a otros compañeros del centro educativo.

Según información confirmada por la oficina de prensa del Ministerio de Educación Pública (MEP), la situación fue atendida de inmediato por las autoridades institucionales, quienes aplicaron los protocolos establecidos para incidentes de violencia.

En imágenes que trascendieron en redes sociales, se observa una aparente riña entre varios colegiales; durante la disputa, uno de los jóvenes extrajo un arma blanca para amenazar a otro estudiante, lo que provocó que los presentes huyeran del sitio.

Riña entre colegiales en Perez Zeledón

Como parte de las medidas disciplinarias, al alumno se le registró la inasistencia correspondiente y se notificó a su madre sobre lo ocurrido.

Además, el MEP confirmó que se interpuso una denuncia formal ante el Ministerio Público por el presunto delito de amenaza con arma.

El centro educativo indicó que se activaron las “Pautas en Situación de Violencia”, conforme a los lineamientos oficiales para garantizar la seguridad de la comunidad estudiantil.