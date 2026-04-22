El País

MEP denuncia a estudiante por amenazar con cuchillo a otros menores en colegio de Pérez Zeledón

Un estudiante del Liceo Unesco en Pérez Zeledón fue denunciado ante la Fiscalía tras amenazar a otros jóvenes con un cuchillo.

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Por Yucsiany Salazar
Un estudiante fue denunciado tras sacar un cuchillo y amenazar a otros menores en Pérez Zeledón. Imagen con fines ilustrativos. (Rafael Pacheco Granados)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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