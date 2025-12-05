Columnistas

Frente a esta pandemia de inseguridad, ¿qué proponen los aspirantes a la presidencia?

Las consignas de ‘mano dura’, ‘no aflojar’ o ‘poner orden’ suenan a gritos de general de guerra y no a propuestas de líderes de una nación democrática. En materia de seguridad, la ciudadanía debe comprender que no hay soluciones mágicas

Por Rebeca Arce
Rebeca Arce, estudiante de UCR. Proyecto En voz alta. Opinión
Rebeca Arce: "Tomémonos el tiempo de evaluar cada candidatura, no solo sus propuestas de castigo, sino las medidas preventivas de inversión social que sugieren". (Cortesía: Rebeca Arce/Cortesía: Rebeca Arce)







