Columnistas

El último tango del chavismo y el fabricismo en cuesta de Moras

En ese justo momento, cuando los compromisos políticos llevan la danza al éxtasis, no hay escrúpulos, ni valores ni principios

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Por Ronald Matute

El dulce sonido del acordeón convoca a la pareja a la pista... Con la soltura provista por los ensayos previos, el chavismo y el fabricismo se toman de las manos, entrelazan los cuerpos y acercan los rostros sin tocarse los labios.








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Ronald Matute

Ronald Matute

Tiene amplia experiencia en la cobertura de temas políticos y sociales. Hasta el 2009 se desempeñó como editor de la sección de Sociedad y Servicios. Es licenciado en Periodismo por la UCR. Recibió el premio de La Nación como "Redactor del año" en 1999.

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