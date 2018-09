Más de lo mismo. En Costa Rica todo es más complejo debido a los intereses de grupos públicos y privados que no quieren que la factura se les traslade. No entienden que el ajuste afectará especialmente a los que menos tienen. No podemos estar tan ciegos para no darnos cuenta de que ningún gobierno amigo nos va a donar recursos para salir del atolladero, como pasó en el gobierno de Luis Alberto Monge.