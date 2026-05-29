Columnistas

El pasado anticomunista como identidad liberacionista

Cuando Laura Fernández acusó a los verdiblancos de ser comunistas, es posible que les haya hecho un favor, pues los volvió a colocar en un campo discursivo que podría ayudarlos a subrayar el papel histórico que jugaron en la producción de una Costa Rica anticomunista pero reformista

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Por David Díaz Arias
Diputados del PLN sobre ley de Armonización Energética Nacional
Este 25 de mayo, la bancada del PLN anunció que no respaldaría la reforma a la Ley de Armonización Eléctrica. (Rocío Sandí Z./Rocío Sandí Z.)







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David Díaz Arias

David Díaz Arias

Ph.D. en Historia por Indiana University y catedrático en la Universidad de Costa Rica. Ha impartido clases y conferencias en múltiples universidades latinoamericanas, estadounidenses y europeas. Ha publicado decenas de estudios sobre historia de Centroamérica en general y de Costa Rica en particular.

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