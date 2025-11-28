Columnistas

El apagón que enciende la censura

En otro intento por taladrar derechos fundamentales de la democracia como la libertad de expresión y la libertad de información, este gobierno pretende consumar la madre de las censuras

Por Ronald Matute

Costarricenses, es hora de encender la suspicacia y de sintonizar los sentidos. Es hora de agudizar los oídos para rechazar la nefasta melodía que radio Jaguar pone a sonar día a día.








