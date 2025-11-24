El País

Canara confirma que casi 60 radios no participaron en subasta de frecuencias: vea la lista completa

Cámara Nacional de Radiodifusión confirmó ausencia debido a altos costos, complejidad técnica y cuestionamientos legales: vea el listado completo

Por Juan Fernando Lara Salas
La precariedad de un grupo de trabajadores que da mantenimiento a las torres de transmisión de radio y televisión en la cima del volcán Irazú es captada por medio de la palabra y la fotografía por Paulo Ruiz Cubillo, vulcanólogo de la Escuela Centroamericana de Geología de la Universidad de Costa Rica (UCR)
Todas las emisoras costarricenses afiliadas a Canara quedaron fuera de la subasta de frecuencias convocada por Sutel, debido a los altos costos y a cuestionamientos legales sobre el proceso (imagen ilustrativa). Fotografía: (Cortesía)







Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

