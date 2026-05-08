Columnistas

Dos retos que no esperan y una oportunidad que debemos asumir

No hay tiempo para seguir ‘pateando la bola’. Se impone una estrategia de equipo, centrada en avanzar y asentada en las buenas reglas del juego

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Por Eduardo Ulibarri

Confianza y abordaje integral de la realidad. He aquí dos elementos clave del “capital” sociopolítico de un país. En nuestro caso, su erosión progresiva se agudizó en los últimos años. Hoy no basta con restaurarlos a niveles previos, de por sí muy bajos. Como pocas veces, necesitamos elevarlos, por lo que se nos viene y por lo que no deberíamos dejar ir.








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Eduardo Ulibarri

Eduardo Ulibarri

Eduardo Ulibarri es periodista, profesor universitario y diplomático. Consultor en análisis sociopolítico y estrategias de comunicación. Exembajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas (2010-2014).

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