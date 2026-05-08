Dos retos que no esperan y una oportunidad que debemos asumir

Confianza y abordaje integral de la realidad. He aquí dos elementos clave del “capital” sociopolítico de un país. En nuestro caso, su erosión progresiva se agudizó en los últimos años. Hoy no basta con restaurarlos a niveles previos, de por sí muy bajos. Como pocas veces, necesitamos elevarlos, por lo que se nos viene y por lo que no deberíamos dejar ir.

Quizá peco de optimista al decir que “se nos vienen” dos monumentales retos, porque ya están aquí: la insostenibilidad del sistema universal de pensiones (el IVM) y el renovado deterioro fiscal . Ambos son estructurales; el primero, también existencial. Lo que “no deberíamos dejar ir” es la incorporación plena al Acuerdo Transpacífico , estratégico para nuestra economía.

Me temo que, como quiera que se aborde, garantizar la permanencia del IVM requerirá echar mano al Presupuesto Nacional. Además, exigirá sacrificios compartidos. A su alrededor convergen la necesidad de soluciones sistémicas y de confianza entre los actores políticos, económicos, sindicales y empresariales de los que dependerá su eventual éxito. O fracaso.

Peor, esta realidad golpea cuando la recaudación se ha reducido, la deuda pública aumenta, la regla fiscal impondrá nuevas restricciones a inversiones y gastos (incluido el congelamiento de salarios públicos), y el golpe inflacionario por la guerra contra Irán elevará el costo de vida. Sin duda, una tormenta perfecta, con enorme impacto sobre todos.

En estas circunstancias, sumadas a las presiones arancelarias estadounidenses, el Tratado Transpacífico es clave para diversificar mercados, fuentes de inversión y dar aliento a la economía. Sin embargo, sectores agropecuarios lo adversan con vehemencia. La vía es dialogar con ellos y llegar a acuerdos internos que faciliten la mayor apertura externa. Sin confianza mínima y visiones integrales, será imposible.

Para desarrollarlas, en los tres casos apuntados, el punto de partida mínimo es enfatizar la buena gestión sobre la confrontación, transparentar las cartas para negociar en serio y usar el capital político del gobierno que hoy arranca para impulsar las decisiones necesarias en pensiones, fiscalidad y comercio. No hay tiempo para seguir “pateando la bola”. Se impone una estrategia de equipo, centrada en avanzar y asentada en las buenas reglas del juego.

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Eduardo Ulibarri es periodista y analista.