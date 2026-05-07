Economía

Costa Rica concluyó las negociaciones para integrar el Acuerdo Transpacífico, ¿qué sigue ahora?

Costa Rica avanzó para formar parte del Acuerdo Transpacífico conformado por 12 países

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Por Gustavo Ortega Campos
Letras doradas con las siglas CPTPP sobre fondo neutro, representación del acuerdo comercial transpacífico al que Costa Rica busca integrarse tras concluir negociaciones.
Costa Rica concluyó negociaciones de adhesión al CPTPP tras casi cuatro años. El proceso abre el acceso a 12 mercados, aunque sectores agropecuarios expresan preocupación por las limitaciones para enfrentar la competencia internacional. (Shutterstock /Shutterstock)







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CPTPPAcuerdo TranspacíficoAdhesión al CPTPP
Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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