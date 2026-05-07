Costa Rica concluyó las negociaciones para integrar el Acuerdo Transpacífico, ¿qué sigue ahora?

Costa Rica concluyó negociaciones de adhesión al CPTPP tras casi cuatro años. El proceso abre el acceso a 12 mercados, aunque sectores agropecuarios expresan preocupación por las limitaciones para enfrentar la competencia internacional.

El gobierno de Costa Rica concluyó este miércoles las negociaciones para integrarse al Acuerdo Transpacífico.

El Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés) está conformado por Japón, Australia, Malasia, Nueva Zelanda, Brunéi, Vietnam, Canadá, Chile, México, Perú, Reino Unido y Singapur.

Fue un proceso que duró casi cuatro años. Costa Rica presentó su solicitud de ingreso al acuerdo en agosto de 2022.

En noviembre de 2024, los países miembros extendieron una invitación formal para iniciar la incorporación.

Los sectores productivos agropecuarios rechazan la adhesión por considerar que el país no está preparado para competir con estas economías desarrolladas.

¿Qué sigue?

Ahora, luego de la conclusión de las negociaciones, sigue un proceso ya definido por las partes del acuerdo comercial.

El Grupo de Trabajo de Adhesión (AWG por sus siglas en inglés) continuará trabajando con Costa Rica para preparar y verificar el instrumento jurídico de adhesión, con el objetivo de formalizar la conclusión de y los procedimientos internos de cada Parte del CPTPP y de Costa Rica.

Los miembros del CPTPP y Costa Rica están comprometidos a seguir promoviendo el libre comercio, los mercados abiertos y competitivos, el sistema comercial basado en normas y la integración económica en la región y más allá.

La declaración ministerial fue publicada por el Departamento de Negocios y Comercio del gobierno del Reino Unido.

¿En qué se avanzó?

Por medio de una declaración ministerial, los países miembros indicaron este 6 de mayo que los ministros y representantes del CPTPP y Costa Rica celebraron la conclusión sustancial de las negociaciones para la adhesión de Costa Rica al CPTPP .

El Grupo de Trabajo de Adhesión (AWG por sus siglas en inglés) y Costa Rica confirmaron los medios por los cuales Costa Rica cumplirá con las normas vigentes del CPTPP.

El GTA también confirmó que Costa Rica presentó las ofertas de acceso al mercado comercialmente significativas y del más alto nivel en materia de bienes, servicios, inversión, servicios financieros, contratación pública, empresas estatales y entrada temporal para empresarios.

Además, los países miembros del CPTPP confirmaron o presentaron, respectivamente, sus compromisos de acceso al mercado ante Costa Rica.

Costa Rica mantiene vigentes acuerdos comerciales con seis de los miembros del CPTPP: México, Chile, Canadá, Reino Unido, Singapur y Perú.