Economía

Costa Rica concluye negociaciones para formar parte del Acuerdo Transpacífico

Costa Rica inicia proceso de formalización para formar parte del Acuerdo Transpacífico que incluye a 12 países

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Por Gustavo Ortega Campos
24/04/2026/ Manuel Tovar Rivera Ministro de Comercio Exterior / Foto John Durán
Manuel Tovar Rivera, ministro de Comercio Exterior, anunció la conclusión de las negociaciones con los países miembros del CPTPP. (JOHN DURAN/John Durán)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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