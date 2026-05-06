Costa Rica concluye negociaciones para formar parte del Acuerdo Transpacífico

Manuel Tovar Rivera, ministro de Comercio Exterior, anunció la conclusión de las negociaciones con los países miembros del CPTPP.

Costa Rica concluyó las negociaciones para concretar la adhesión al Acuerdo Transpacífico, según lo anunció este miércoles el jerarca del Ministerio de Comercio Exterior (Comex), Manuel Tovar.

Durante la conferencia de prensa semanal en Casa Presidencial, el jerarca llamó a este tratado comercial como “el papá de los acuerdos”, en vista que incluye a economías de gran escala.

El Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés) está conformado por Japón, Australia, Malasia, Nueva Zelanda, Brunéi, Vietnam, Canadá, Chile, México, Perú, Reino Unido y Singapur.

“Metimos un gol, que fue concluir la negociación para que Costa Rica se incorpore a un mercado muy importante a nivel mundial que es el Acuerdo Transpacífico en donde hay 12 economías de tres continentes”, dijo Tovar a la par del mandatario Rodrigo Chaves.

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