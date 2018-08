Mi posición en el debate fiscal sigue siendo que no deberían contemplarse nuevos impuestos hasta el tanto no se aprueben reformas estructurales al gasto público. Lamentablemente, quienes sostenemos esta tesis no estamos representados en el Poder Ejecutivo o en la Asamblea Legislativa, por lo cual parece inevitable la aprobación de un paquete tributario. Ante esta triste realidad, la discusión que nos ocupa es determinar la manera menos perjudicial de introducir un impuesto al valor agregado (IVA).