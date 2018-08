1. Debemos definir la magnitud, distribución y estructura de la carga tributaria que necesitamos. Ese debate debe partir de la profunda observación que alguna vez me hizo José Borrell, por muchos años ministro de Hacienda y hoy canciller de España: la función primaria del sistema tributario no es recaudar impuestos, sino hacer posible que se genere el excedente que permite cobrarlos. En otras palabras, la misión primaria del sistema tributario es no impedir el crecimiento económico. Pero la conversación que conduzca a un pacto fiscal no puede ser únicamente sobre impuestos. Eso la condenaría al fracaso.