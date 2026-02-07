Columnistas

Cuando la desinformación mata

El desdén de la evidencia científica por parte de los antivacunas está provocando exactamente los daños predichos por los expertos: brotes de enfermedades, muertes evitables y la destrucción de avances en salud pública logrados con el esfuerzo de décadas

Por Peter Singer
Robert F. Kennedy Jr., secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, en administración Trump
Es muy probable que las declaraciones de Robert F. Kennedy Jr., secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, hayan contribuido a la disminución de los índices de vacunación en ese país. (Shutterstock/Foto)







