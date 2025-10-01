Columnistas

Ataque sistemático al TSE

El gobierno dispone de cuantiosos recursos públicos que no deben ser utilizados para beneficiar o perjudicar a candidatos

Por Esteban Oviedo
El gobierno de Rodrigo Chaves lanza una campaña sistemática contra el TSE que alista todo el material para organizar unas nuevas elecciones en Costa Rica.
El TSE se prepara para organizar una nuevas elecciones en Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Esteban Oviedo

Jefe de Redacción. Es bachiller en Periodismo por la Universidad Federada. Recibió el premio de La Nación como “Redactor del año” en el 2005, en el 2007 el premio Jorge Vargas Gené y en el 2022 el Premio Nacional de Periodismo Pío Víquez.

