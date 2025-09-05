Candidatos a diputados oficialistas aparecieron en entrega de bonos de vivienda del gobierno

Dos candidatos a diputados del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), por Heredia, aparecieron este jueves 4 de setiembre en una actividad convocada por el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah), durante la cual se entregaron viviendas de interés social en esa provincia.

Se trata de la expresidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel, y de Juan Manuel Quesada, expresidente ejecutivo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA). El PPSO colocó a ambos en su papeleta por Heredia.

Juan Manuel Quesada, candidato a diputado por Heredia, publicó imágenes en actividad convocada por gobierno. (Juan Manuel Quesada/Redes sociales)

En la actividad, estuvieron presentes el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, y la ministra de Vivienda, Grettel Vega Arce.

Durante el acto, en el que se entregaron las llaves de las casas a las familias, Esquivel apareció en la transmisión en vivo de Facebook de Casa Presidencial. Por su parte, Quesada publicó en redes sociales imágenes junto a Esquivel y Chaves.

Asimismo, el exjerarca del AyA compartió una fotografía con uno de los beneficiados.

Consultado por La Nación sobre su asistencia a un evento convocado por el gobierno, Quesada indicó que continuará asistiendo a “actividades que sean públicas, como lo hace cualquier persona interesada en el desarrollo de este país”.

“Asistí por mi cuenta, al igual que lo hizo otra gran cantidad de costarricenses más. Participé por tratarse de una gran noticia para mis vecinos de Heredia, provincia por la cual estoy aspirando a una diputación”, agregó.

Este medio envió consultas a Marta Esquivel, sin respuesta al cierre de esta nota.

El presidente de la República, Rodrigo Chaves y los cantidados a diputados, Marta Esquivel y Juan Manuel Quesada, se encontraron durante evento convocado por ministerio. (Richard Ordoñez/Redes sociales)

No es la primera vez que postulantes a cargos de elección popular del PPSO participan en actividades organizadas por instituciones del gobierno.

A inicios de agosto, Laura Fernández Delgado, candidata presidencial, asistió a una actividad para mujeres emprendedoras en la Antigua Aduana, convocada por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).

En ese evento, también participaron el exministro de Economía y secretario general del partido, Francisco Gamboa —aspirante a la primera vicepresidencia—, Marta Esquivel y la exjerarca de la Junta de Protección Social (JPS), Esmeralda Britton González, quien fue anunciada el 24 de agosto como candidata a diputada por San José en el octavo lugar de la papeleta.