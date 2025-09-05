El País

Candidatos a diputados oficialistas aparecieron en entrega de bonos de vivienda del gobierno

La actividad fue convocada por el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah)

Por Natalia Vargas

Dos candidatos a diputados del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), por Heredia, aparecieron este jueves 4 de setiembre en una actividad convocada por el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah), durante la cual se entregaron viviendas de interés social en esa provincia.








