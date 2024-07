Cartas a la Columna

Para un trámite en la escuela Pacífica García, de Carrillo, necesitaba una certificación literal. Para esto fui al Banco de Costa Rica (BCR) de Filadelfia con el plano a solicitarla, pero el funcionario que me atendió me dijo que no iba a ver el plano y que tenía que llevarle el número de finca filial. Salí de ahí y fui a la oficina de Correos de Costa Rica, en la misma localidad, e hice la misma solicitud. En tres minutos tenía el documento en mis manos.

Henry Martínez Gallo, Carrillo

Mirada histórica

Con sorpresa leí el artículo de Mario Rucavado Rojas “La historia se escribe en presente” (Opinión, 3/11/17) en respuesta a otro de Carlos Alberto Montaner (Opinión, 29/10/2017) sobre una peligrosa tendencia en Estados Unidos a derribar estatuas porque algunos consideran que afectan la sensibilidad de la mayoría, sin que sea esto cierto.

El señor Rucavado omite considerar las condiciones y circunstancias de la época y juzga con la visión del presente. Llega a cuestionar el legado de Cristóbal Colón como descubridor y colonizador del nuevo continente por la motivación de “lucro y carne humana”. Se le olvida al señor Rucavado que el lucro siempre ha sido un motivador en conquistas y guerras hasta tiempos presentes y que los mismos nativos de América, antes de la llegada del europeo, conquistaban a sus vecinos, hacían sacrificios humanos y robaban oro. Desconocer esto es desconocer a los romanos, hunos, ingleses, etc., y su valor en la historia, porque donde ha habido grandes aciertos y avances, también grandes errores; esta es la naturaleza del ser humano.

Roberto Sánchez Cantillano, San José

Buenos ejemplos

Comparto lo que comentó recientemente en esta sección el señor Edgar Granados Granados acerca de que Canal 6 transmita los domingos Noticias Repretel, de 7 a 8 de la noche, en especial porque es un canal con cobertura nacional.

Las noticias son todos los días y los noticieros deberían ser como en Suramérica, México y Europa: de domingo a domingo y no solo resúmenes los fines de semana. A fin de año y en Semana Santa Canal 42 es el único que pasa noticias.

Víctor Torres Chacón, San José

Alarmas apagadas

Los datos del IV Estado de la Educación deberían encender las alarmas, pero no es así. La justificación es que estamos mal, pero hay otros países que están peor que nosotros. Una muestra de esto es la declaración de impotencia del Ministerio de Educación Pública (MEP) a cuatro meses de terminar el gobierno.

Los datos publicados por La Nación dicen que un 54 % de los estudiantes tienen bajos niveles de desempeño en matemáticas. De 10 grupos, 8 muestran deficiencias en lectura, comprensión y ortografía. Y esta es la radiografía de la mayoría de nuestras escuelas y este es el “producto” que asciende a los colegios y llega a las universidades.

Nada hacemos con invertir en capacitaciones si los docentes salen mal formados. Con tirar “la bola” hacia adelante el MEP no corrige el drama que viven los propios docentes, unido a las cargas administrativas y el poco espacio para la innovación didáctica.

Mario Valverde Montoya, San Rafael Montes de Oca

Empleado ejemplar

Acudí molesta a la óptica Visión de Tibás porque el cambio de lentes que me hicieron en una feria de salud en mi trabajo no llenó mis expectativas. Tuve la buena suerte de que ahí me atendiera Keylor Li, quien se tomó su tiempo para volver a revisarme y explicarme el estado de mi vista. Con paciencia, también me informó cada una de las opciones de lentes, y procuró, en todo momento, agilizar el cambio y la entrega de mis nuevos anteojos. El estilo de atención de este trabajador debería ser tomado como modelo.

Ángela Ávalos R., Tibás

Dinero público

En momentos en que miles de costarricenses se han visto afectados por los fenómenos naturales, es evidente que la situación económica del país no está para que el dinero que entra a los bancos públicos sea repartido como premio entre sus funcionarios, solo por cumplir con la labores para los que fueron contratados.

Insto a la Contraloría General de la República a que exprese cuánto dinero se ha repartido por ese concepto en los últimos 20 años. Esta repudiable idea nació gracias al decreto presidencial de José María Figueres en 1997. ¿Por qué si existe evidencia de que ese dinero al entrar a las arcas estatales se convierte en público se reparte como si fuese dinero privado?

Daniel Madrigal Sojo, Goicoechea