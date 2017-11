Sin embargo, cuando hoy se cuestionan estatuas que conmemoran hechos o individuos que, gracias a una mejor comprensión histórica, son criticados o directamente condenados, surge un coro de voces en contra. Es el caso de Carlos Alberto Montaner, quien en su artículo del 29 de octubre pide que no se toquen las estatuas, monumentos y calles que conmemoran figuras de dudosa legitimidad, como Robert E. Lee o Cristóbal Colón. Argumenta que no se puede borrar la historia, dejando de lado que recordar no equivale a celebrar, y que la historia constantemente se reescribe desde el presente.