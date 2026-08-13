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¿Se nace zurdo o se hace? A qué edad se define la mano dominante y qué significa para el cerebro

Un neurólogo explica cuándo se define la mano dominante, qué ocurre en el cerebro y cuáles mitos sobre los zurdos no tienen respaldo científico

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Por Yucsiany Salazar
Ser zurdo implica diferencias en la organización de algunas conexiones cerebrales, pero no determina mayor inteligencia o creatividad.
Ser zurdo implica diferencias en la organización de algunas conexiones cerebrales, pero no determina mayor inteligencia o creatividad. (Canva/Canva)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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