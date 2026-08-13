¿Se nace zurdo o se hace? A qué edad se define la mano dominante y qué significa para el cerebro

Ser zurdo implica diferencias en la organización de algunas conexiones cerebrales, pero no determina mayor inteligencia o creatividad.

Detrás de las tijeras que resultan difíciles de usar, los cuadernos de espiral que incomodan, la tinta que termina manchando la mano y los pupitres pensados para diestros, hay algo mucho más interesante: la forma en que está organizado el cerebro de un zurdo.

Lo que debe saber:

La mano dominante no se define desde que nacemos. Ser zurdo sí tiene una relación particular con el cerebro. No todo lo que se dice sobre los zurdos es cierto.

La mano dominante no depende únicamente de la genética: también intervienen las experiencias y la estimulación que recibe el cerebro mientras se desarrolla.

Entonces, ¿en qué momento empieza a definirse si una persona será zurda o diestra? El neurólogo Carlos Sequeira, parte de la red médica MediSmart, explica cuándo aparece esa preferencia, cómo puede moldearse durante los primeros años y qué hay de cierto —y qué no— en las ideas que durante años han rodeado a las personas zurdas, que representan el 10% de la población.

¿Se nace zurdo o se hace?

La respuesta, afirma el especialista, es un punto intermedio: traemos un componente genético desde el nacimiento, pero la estimulación que recibimos a lo largo de la vida termina de afinar los detalles gracias a la capacidad del cerebro para moldearse, conocida como neuroplasticidad.

“Siempre hay un componente genético que nos indica qué es más probable que seamos (zurdo o diestro) y ya después toda la estimulación a la que nos exponemos a lo largo de la vida lo termina de marcar”, explica.

Lo que sí tiene un calendario exacto es el momento en que se define.

En los primeros meses de vida, los bebés deberían utilizar ambos lados del cuerpo y la preferencia por una mano empieza a observarse alrededor de los 18 meses y, hacia los 4 años, ya está mucho más establecida.

Aquí es donde entra el dato que cambia las reglas del juego para las familias. Si nota una inclinación absoluta hacia la mano zurda o derecha antes de ese año y medio, no se trata de una genialidad temprana y se debe acudir a un médico. El neurólogo advierte que una preferencia absoluta antes del año y medio es una señal de alerta.

“Más bien nos debería hacer pensar que tiene algún tipo de lesión en el cerebro que le está afectando la movilidad del lado derecho y no que sea que el chiquillo es zurdo”, aclara el especialista.

Lo que ocurre en el cerebro

La diferencia entre una persona zurda y una diestra tiene relación con las redes cerebrales que controlan el movimiento.

Sequeira explica que todo nuestro movimiento es controlado por una autopista de nervios llamada red corticoespinal. Si usted es diestro, la red del lado derecho domina; en una persona zurda, ocurre lo contrario.

Pero esas conexiones no son inamovibles. Allí entra la neuroplasticidad.

“Eso es moldeable”, señala el neurólogo.

Esto ayuda a explicar por qué algunas personas desarrollan habilidad con ambas manos para determinadas tareas, por ejemplo, escribir con la mano izquierda y comer o cepillarse los dientes con la derecha.

Es decir, la práctica, los ejercicios y la estimulación pueden fortalecer conexiones relacionadas con el uso de un lado del cuerpo.

La mano dominante comienza a definirse alrededor de los 18 meses y queda más establecida cerca de los 4 años. (Canva/Canva)

¿Los zurdos son más inteligentes o creativos?

Internet y las redes sociales están llenos de imágenes y artículos que aseguran que las personas zurdas son más creativas, artísticas o intelectualmente superiores. Sin embargo, a la ciencia pone un freno a varios de estos mitos.

“Es completamente un mito”, menciona el especialista.

Lo que sí hay de cierto detrás de esta creencia es que el cerebro de una persona zurda tiene un cableado diferente. Esa organización puede incluso influir en funciones como el lenguaje: mientras en muchas personas diestras predomina el hemisferio izquierdo, en una persona zurda puede existir una organización diferente.

Pero diferente no significa mejor.

“No es tan cierto ahora sí que eso se traduzca o eso refleje más o menos inteligencia”, aclara el especialista.

La lateralidad tampoco determina la personalidad ni hace que alguien sea más creativo, organizado o inteligente. Es, simplemente, una diferencia en la forma en que algunas conexiones del cerebro están organizadas.

¿Realmente existen los ‘ambidiestros’?

Hay personas que pueden utilizar ambas manos con bastante habilidad. Sin embargo, eso no significa necesariamente que sean ambidiestros.

“Siendo muy estrictos, no existe ser ambidiestro”, afirma Sequeira.

Lo que sí existe es la dominancia. Una persona puede ser diestra y, por aprendizaje o práctica, desarrollar habilidades importantes con la mano izquierda para determinadas actividades. Lo mismo puede ocurrir con una persona zurda respecto a la mano derecha.

Eso sí, el especialista explica que es más factible que una persona zurda desarrolle cierta habilidad con la mano derecha que una persona diestra consiga el mismo nivel de destreza con la izquierda.

Así que, si usted es zurdo, su cerebro puede tener una organización distinta, pero no mejor ni peor. La lateralidad es el resultado de una combinación entre predisposición genética, desarrollo y experiencia.

Cada 13 de agosto se conmemora el Día Internacional de la Zurdera, una fecha que busca llamar la atención sobre esas pequeñas dificultades de vivir en un mundo pensado principalmente para diestros.

Para Sequeira, la fecha también sirve para poner en perspectiva los mitos que han rodeado a la zurdera. “Es cierto que el ser zurdo traduce en el cerebro un cableado completamente diferente y que llega a impactar aspectos como el lenguaje y la orientación en el espacio. No mejor, no peor, simplemente una diferencia en cómo el cerebro está cableado y cómo funciona”, concluyó.