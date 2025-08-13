Día de los zurdos: ¿son más inteligentes que los diestros? Conozca los mitos y verdades

Cada 13 de agosto se conmemora el Día Internacional del Zurdo, una fecha que busca dar visibilidad a un grupo que representa aproximadamente el 10% de la población mundial.

Aunque muchas personas creen que quienes usan la mano izquierda son más creativos o inteligentes, la evidencia científica indica que esto no es cierto. Investigadores de distintas universidades concluyeron que la lateralidad no tiene relación con la capacidad cognitiva.

Un estudio publicado en la revista científica Demography, liderado por David W. Johnston y otros especialistas, descartó cualquier superioridad intelectual o creativa entre personas zurdas. La distribución de habilidades en estos individuos es similar a la del resto de la población.

Otro mito habitual es que el cerebro de los zurdos funciona de forma invertida. Sin embargo, esto tampoco es correcto. La mayoría de los zurdos mantiene el control motor en el hemisferio izquierdo, al igual que los diestros, aunque con ciertas variaciones. Esta diferencia no tiene efectos en la vida cotidiana, pero debe considerarse en situaciones específicas como una cirugía cerebral.

También es común creer que los zurdos escriben más lento o tienen bajo rendimiento académico. La profesora de pedagogía Renata Carbone Perucci explicó que los desafíos que enfrentan en la escuela son de tipo social y ergonómico, debido a herramientas diseñadas para diestros. Estos factores no afectan su aprendizaje ni su capacidad.

Especialistas también advirtieron sobre una práctica que aún persiste en algunos contextos: forzar a niños a cambiar de mano dominante. Esta acción no se recomienda. La lateralidad tiene causas genéticas, epigenéticas y ambientales, y cada persona debe usar la mano con la que se sienta más cómoda. Solo en casos clínicos como un accidente cerebrovascular puede valorarse el cambio.

En cuanto a si es posible identificar la lateralidad en los primeros días de vida, la neuróloga Elisabete Coelho indicó que esto ocurre después de los dos años, cuando el infante comienza a mostrar preferencia por un lado del cuerpo. Los padres deben observar si existe una condición neurológica que limite el movimiento y, ante cualquier duda, acudir al pediatra.

