Rodrigo Chaves será operado por hiperplasia prostática: qué es, síntomas y cuándo requiere cirugía

El presidente Rodrigo Chaves viajará este domingo 19 de octubre a Estados Unidos para someterse a una cirugía por hiperplasia prostática.

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, anunció que viajará este domingo 19 de octubre a Estados Unidos para someterse a una cirugía por hiperplasia prostática. ¿En qué consiste esta condición? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuándo debe acudir al médico? Con ayuda de un especialista en Urología, le explicamos todo lo que usted debe conocer al respecto.

Lo que debe saber:

La hiperplasia prostática benigna (HPB) es el crecimiento natural de la próstata, frecuente a partir de los 50 años. Aunque no todos los hombres la padecen, puede causar dificultad para orinar, chorro débil o necesidad de levantarse por las noches. Existen tratamientos con medicación o cirugía láser, según la severidad de los síntomas y la decisión del paciente.

La hiperplasia prostática, también llamada hiperplasia prostática benigna (HPB), es el crecimiento de la próstata, una glándula que forma parte del sistema reproductor masculino.

Jeilan Martínez Hoed, especialista en Urología, explica que este aumento se produce en el tejido glandular, el tejido estromal y el músculo liso de la próstata, lo que provoca un agrandamiento que puede detectarse mediante ultrasonido.

Según el especialista, cualquier próstata que supere los 30 gramos puede considerarse agrandada y, en algunos casos, causar síntomas urinarios.

En términos simples:

La próstata, que rodea la uretra (el conducto por donde sale la orina), crece con el tiempo .

. Este crecimiento puede apretar la uretra, causando problemas para orinar.

Factores de riesgo: ¿le da a todos los hombres?

Aún no se conoce una causa exacta de la HPB, aunque se ha identificado un componente genético: algunos hombres desarrollan crecimiento prostático mientras que otros no.

La edad es un factor determinante: a partir de los 50 años aumenta la probabilidad de presentar hiperplasia prostática, aunque no todos los hombres la padecen ni presentan síntomas.

Otros factores que pueden influir incluyen:

Genética: antecedentes familiares de problemas prostáticos pueden aumentar el riesgo.

antecedentes familiares de problemas prostáticos pueden aumentar el riesgo. Estilo de vida: mantener un peso saludable, hacer ejercicio y una buena nutrición puede ayudar a reducir la severidad de los síntomas.

Es importante destacar que tener una próstata agrandada no significa necesariamente presentar síntomas ni requerir tratamiento. Algunos hombres pueden orinar normalmente a pesar del agrandamiento prostático.

“A veces podemos confundir hiperplasia prostática benigna con problemas prostáticos y no es así, hay pacientes que tienen una próstata grande pero orinan perfecto y no tienen que hacerles nada, ni darles medicamentos, ni ninguna cirugía, nada“, explicó Martínez.

Síntomas y señales de alerta: ¿cuándo consultar con un médico?

Cuando la hiperplasia prostática benigna sí provoca molestias, los síntomas pueden dividirse en dos grupos:

Síntomas obstructivos: ocurren cuando la próstata comprime la uretra, dificultando la salida de la orina. Entre ellos se incluyen:

Chorro de orina delgado o entrecortado.

Necesidad de esforzarse para orinar.

Sensación de vaciado incompleto de la vejiga.

Síntomas irritativos: aparecen cuando el agrandamiento prostático altera la función de la vejiga, causando:

Urgencia urinaria.

Aumento en la frecuencia para orinar.

Nocturia, es decir, necesidad de levantarse varias veces durante la noche para orinar.

Un especialista en Urología explica que no todos los hombres con próstata agrandada presentan síntomas, pero el control médico es clave para evitar complicaciones. (Canva/Canva)

Complicaciones posibles

En la mayoría de los casos, los síntomas son leves y afectan la comodidad diaria. Sin embargo, si la HPB no se trata, pueden surgir complicaciones más graves, como:

Retención urinaria crónica.

Infecciones urinarias frecuentes.

Formación de piedras en la vejiga.

Aumento de la presión en la vejiga que puede afectar los riñones, incluso causando insuficiencia renal.

Opciones de tratamiento: ¿cuándo requiere operación?

El manejo de la HPB depende de la severidad de los síntomas y de la preferencia del paciente. Algunas opciones incluyen:

Medicamentos:

Alfa bloqueadores o inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5 que ayudan a mejorar el flujo urinario y reducir el tamaño prostático.

Cirugía:

Indicada cuando los síntomas afectan significativamente la calidad de vida o existen complicaciones como retención urinaria, infecciones recurrentes o problemas renales.

O bien, cuando el paciente prefiere someterse a cirugía poco invasiva de la próstata para evitar tomar medicamentos.

El especialista explicó que en Costa Rica se realiza la misma cirugía que en otros países de primer mundo: una enucleación de la próstata con láser de holmio, un procedimiento mínimamente invasivo que permite resolver por completo el problema prostático.

“Ojalá que a futuro los pacientes no tengan que viajar hacia otro país para poder realizar este procedimiento“, agregó.

En el caso de Chaves, el mandatario anunció durante la conferencia de prensa este miércoles que su sobrino es cirujano y opera en Atlanta, Georgia.

Además, comentó que escogió un método de operación que requiere la menor cantidad de tiempo de incapacidad, y regresará al país el sábado 25 de octubre.