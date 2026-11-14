Cómo identificar la prediabetes y qué puede hacer para evitar que avance a diabetes tipo 2

Antes de que una persona sea diagnosticada con diabetes tipo 2, es posible que su cuerpo entre en una fase conocida como prediabetes. Durante esta etapa, los niveles de azúcar en la sangre se elevan más de lo normal, pero aún no llegan al punto de ser catalogados como una enfermedad crónica.

Lo que debe saber:

Tener prediabetes no significa que necesariamente desarrollará diabetes tipo 2, pero actuar a tiempo reduce el riesgo. Los antecedentes familiares y el sobrepeso están entre los factores a los que debe prestar atención. Costa Rica registró 2.344 muertes asociadas a la diabetes en 2025.

La prediabetes puede pasar inadvertida porque, por lo general, no provoca síntomas evidentes. Sin embargo, identificarla permite revisar los niveles de glucosa y tomar medidas.

“Con acompañamiento profesional y cambios sostenibles en la alimentación y la actividad física, muchas personas pueden reducir su riesgo de desarrollar diabetes tipo 2”, señaló Marissa Durman, especialista en Medicina Interna del Hospital Metropolitano.

Señales que pueden alertar sobre prediabetes

Mayo Clinic detalla que aunque la mayoría de las personas no presenta síntomas, algunas pueden desarrollar zonas de piel más oscura, gruesa y aterciopelada, especialmente en el cuello, las axilas y la ingle. Este cambio puede estar relacionado con la resistencia a la insulina.

Eso sí, hay otras señales que indican que una persona pasó de la prediabetes a la diabetes tipo 2, como aumento de la sed y del hambre, necesidad de orinar con mayor frecuencia, cansancio, visión borrosa, entre otros.

¿Quiénes tienen mayor riesgo de desarrollar prediabetes?

Según la especialista, entre los factores que aumentan la probabilidad de presentar esta condición están:

Tener antecedentes familiares de diabetes tipo 2.

familiares de diabetes tipo 2. Presentar sobrepeso u obesidad .

u . Hacer poca o ninguna actividad física.

Haber tenido diabetes gestacional durante un embarazo.

durante un embarazo. Tener síndrome ovárico metabólico poliendocrino (SOMP).

Hipertensión arterial.

Enfermedad cardiovascular.

Mayo Clinic también incluye la apnea obstructiva del sueño, el tabaquismo y una alimentación con consumo frecuente de carnes rojas, carnes procesadas y bebidas endulzadas con azúcar.

¿Qué pruebas permiten detectarla?

La Asociación Americana de Diabetes recomienda que todos los adultos comiencen las pruebas de detección a partir de los 35 años. No obstante, si usted tiene algún factor de riesgo, estas pruebas deben iniciar antes de esa edad.

La detección se realiza mediante análisis de sangre. Entre las pruebas utilizadas están:

Glucosa en ayunas: mide la cantidad de azúcar en la sangre después de un período sin consumir alimentos.

mide la cantidad de azúcar en la sangre después de un período sin consumir alimentos. Hemoglobina glicosilada (HbA1c): permite estimar el promedio de glucosa en la sangre durante los últimos tres meses.

“Una valoración médica de los resultados en sangre permite determinar cómo nos encontramos con respecto al azúcar. Cuando se identifica prediabetes, el seguimiento profesional y los hábitos saludables pueden contribuir a prevenir o retrasar la diabetes tipo 2”, explicó Durman.

El ejercicio sigue siendo un aliado para cuidar la salud y prevenir enfermedades como la diabetes tipo 2. (Canva/Canva)

Diabetes en Costa Rica aumentó más del 20% en un año

Los datos de la Dirección de Vigilancia de la Salud muestran un incremento de los diagnósticos de diabetes en el país.

Casos notificados: 17.276 durante el 2025, frente a 13.431 en el 2024. Esto representa un aumento del 28,62% en un año.

17.276 durante el 2025, frente a 13.431 en el 2024. Esto representa un aumento del 28,62% en un año. Provincias con mayor incidencia: San José registró 449,74 casos por cada 100.000 habitantes; Limón, 302,59; y Cartago, 284,47.

San José registró 449,74 casos por cada 100.000 habitantes; Limón, 302,59; y Cartago, 284,47. Edades: las personas de 60 a 64 años concentraron el 12,97% de los casos notificados.

La tendencia al aumento continúa en el 2026. Los datos preliminares hasta la semana epidemiológica 42, correspondiente al periodo del 18 al 24 de octubre, contabilizan 16.758 nuevos casos. Esto equivale a un promedio de 56 diagnósticos por día.

En cuanto a la mortalidad, durante 2025 se contabilizaron 2.344 muertes asociadas a la diabetes, un 6,3% más que en 2024, cuando se registraron 2.205. De los fallecimientos del último año, 1.194 correspondieron a mujeres y 1.150 a hombres.

Hábitos que ayudan a reducir el riesgo de diabetes tipo 2

Los cambios sostenibles en la alimentación y la actividad física pueden ayudar a prevenir o retrasar la progresión de prediabetes a diabetes tipo 2. La especialista recomienda seguir estos consejos:

Mantener una alimentación variada: incluir vegetales, frutas y legumbres, y reducir el consumo de azúcares añadidos presentes en bebidas azucaradas, jugos y productos ultraprocesados.

incluir vegetales, frutas y legumbres, y reducir el consumo de azúcares añadidos presentes en bebidas azucaradas, jugos y productos ultraprocesados. Aumentar la actividad física: procurar al menos 150 minutos semanales (2 horas y 30 minutos) de ejercicio moderado. Caminar a paso ligero y hacer ejercicios de resistencia, como levantar pesas, son algunas opciones. Eso sí, la actividad debe adaptarse a las posibilidades y condiciones de cada persona.

procurar al menos 150 minutos semanales (2 horas y 30 minutos) de ejercicio moderado. Caminar a paso ligero y hacer ejercicios de resistencia, como levantar pesas, son algunas opciones. Eso sí, la actividad debe adaptarse a las posibilidades y condiciones de cada persona. Buscar acompañamiento profesional para controlar el peso: si presenta sobrepeso u obesidad, un profesional de salud puede orientarle sobre cambios adecuados y sostenibles.

si presenta sobrepeso u obesidad, un profesional de salud puede orientarle sobre cambios adecuados y sostenibles. Mantener los controles médicos: las valoraciones periódicas permiten revisar los niveles de glucosa y dar seguimiento a los factores de riesgo.

La vitamina D también puede tener un papel en este proceso. La Sociedad de Endocrinología contempla la suplementación como complemento de los cambios en el estilo de vida para adultos con prediabetes de alto riesgo, una posibilidad respaldada por estudios que han encontrado una reducción modesta en la progresión hacia la diabetes tipo 2.