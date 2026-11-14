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Cómo identificar la prediabetes y qué puede hacer para evitar que avance a diabetes tipo 2

En Costa Rica, los casos de diabetes aumentaron un 28,62% en 2025. Conozca qué factores elevan el riesgo y cómo actuar ante la prediabetes

Los controles de glucosa en sangre permiten identificar posibles alteraciones relacionadas con la diabetes.
Los controles de glucosa en sangre permiten identificar posibles alteraciones relacionadas con la diabetes. Canva/Gemini
Yucsiany Salazar Serrano