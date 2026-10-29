Botiquín personal: qué medicamentos y productos debe llevar en el bolso y cómo conservarlos (guía práctica)

Un botiquín personal puede sacarlo de apuros ante una molestia durante el día, pero ¿qué conviene llevar y qué cuidados debe tener con esos productos? Además de artículos básicos para atender lesiones leves, como curitas y gasas, la selección de medicamentos debe responder a sus necesidades de salud.

Nidia Carmona, farmacéutica del Hospital Metropolitano, explica cuáles son los aspectos que debe considerar para preparar un botiquín práctico y mantenerlo en buenas condiciones.

Lo que debe saber:

Lleve artículos básicos de primeros auxilios y los medicamentos que necesita según sus condiciones de salud. Revise las fechas de vencimiento y retire los productos que ya no puede utilizar. No deje medicamentos dentro del carro ni comparta pastillas sin consultar si son apropiadas para quien las va a tomar.

1. ¿Qué debe llevar en su botiquín personal?

Carmona explica que no existe una lista única que funcione para todas las personas. El contenido debe adaptarse a las necesidades individuales, los padecimientos y las situaciones que podrían presentarse durante el día.

Para empezar, puede considerar estos productos:

Curitas y gasas: materiales básicos de primeros auxilios que pueden ayudar ante lesiones leves.

materiales básicos de primeros auxilios que pueden ayudar ante lesiones leves. Medicamentos según sus necesidades: lleve los que requiera por sus condiciones de salud o para situaciones específicas, como un antihistamínico si tiene alergias o una acetaminofén para el dolor, siempre que su uso esté indicado por su médico.

lleve los que requiera por sus condiciones de salud o para situaciones específicas, como un antihistamínico si tiene alergias o una acetaminofén para el dolor, siempre que su uso esté indicado por su médico. Tratamientos habituales: si recibe medicamentos para una enfermedad crónica, como por ejemplo, la hipertensión, tome en cuenta las dosis que necesita durante la jornada.

si recibe medicamentos para una enfermedad crónica, como por ejemplo, la hipertensión, tome en cuenta las dosis que necesita durante la jornada. Medicamentos para situaciones particulares: la elección también puede variar según la etapa o las circunstancias de cada persona. Por ejemplo, una mujer que presenta dolor menstrual podría necesitar un analgésico durante esos días.

La recomendación de la especialista es evitar acumular medicamentos sin un propósito claro.

2. ¿Puede tomar la pastilla que le ofrece un compañero?

Si tiene una molestia en el trabajo y alguien le ofrece un medicamento, no lo tome sin antes comprobar que puede utilizarlo, ya que hay condiciones de salud que deben tomarse en cuenta.

“No todos los medicamentos funcionan igual para todas las personas”, precisó Carmona.

Entonces, antes de consumirlo, hay que considerar factores como:

Alergias: una sustancia puede provocar una reacción en una persona sensible.

una sustancia puede provocar una reacción en una persona sensible. Problemas renales o hepáticos: alteraciones en el funcionamiento de los riñones o el hígado pueden influir en la seguridad del tratamiento.

alteraciones en el funcionamiento de los riñones o el hígado pueden influir en la seguridad del tratamiento. Enfermedades crónicas.

“Tal vez lo que parezca inofensivo para mí o ya lo he utilizado con confianza no lo vaya a ser para mi compañero de trabajo, por ejemplo, entonces siempre es importante confirmar o conocer el requerimiento de cada uno y sus padecimientos, e inclusive, buscar una asesoría farmacéutica o de su médico para saber si es efectivo”, explicó la especialista.

La automedicación, precisó, puede causar reacciones adversas e intoxicaciones. Por eso, si tiene dudas sobre qué tomar ante un dolor de cabeza, reflujo o acidez gástrica, consulte con un farmacéutico o médico.

3. ¿Cómo debe guardar los medicamentos en el bolso?

El lugar donde conserva los medicamentos importa tanto como su selección. Las altas temperaturas y la humedad pueden deteriorarlos y afectar su efecto terapéutico.

Para evitarlo, tome en cuenta estas recomendaciones:

No deje el bolso dentro del carro durante horas: el calor puede afectar los medicamentos que lleva.

el calor puede afectar los medicamentos que lleva. Busque un lugar fresco y seco: evite las condiciones de temperatura y humedad que puedan degradar los productos.

evite las condiciones de temperatura y humedad que puedan degradar los productos. Mantenga visible la fecha de vencimiento: conserve, cuando sea posible, los medicamentos en su empaque original.

Un medicamento deteriorado podría no producir el efecto esperado o incluso ocasionar efectos adversos.

La farmacéutica recomienda revisar el botiquín cada cierto tiempo y retirar los medicamentos vencidos para evitar que se utilicen por error. (Canva/Canva)

4. ¿Qué pasa si compra tabletas sueltas?

Si la farmacia le vende tabletas sin el blíster completo, solicite que le proporcione la fecha de vencimiento y el número de lote del producto.

Carmona recomienda anotar esos datos en un papel y conservarlo junto con las tabletas. Así podrá verificar la información cuando revise el botiquín y evitará quedarse con medicamentos cuya fecha de vencimiento desconoce.

5. ¿Qué hacer con los medicamentos vencidos?

Los medicamentos vencidos o que ya no necesita no deben desecharse como basura común. Si terminan en un lugar inadecuado, pueden contribuir a la contaminación ambiental o ser encontrados y consumidos accidentalmente por otra persona.

La farmacéutica recomienda consultar en una farmacia o en un centro de salud cercano si reciben medicamentos para su disposición final.

Mientras encuentra un punto de recolección, puede seguir estos pasos:

Separe los productos vencidos de los medicamentos que todavía utiliza.

de los medicamentos que todavía utiliza. Guárdelos en una bolsa identificada en casa , para evitar confusiones.

, para evitar confusiones. Llévelos a un punto seguro que reciba medicamentos para su eliminación adecuada.

No los conserve junto con los productos que utiliza habitualmente, pues podría tomarlos por error.

6. ¿Cuándo debe revisar su botiquín?

La revisión cada dos o tres meses permite identificar productos vencidos, comprobar que las fechas sean legibles y retirar los medicamentos que ya no necesita.

Si cambió de tratamiento o requiere un medicamento por una condición de salud, consulte con un profesional sobre qué debe llevar y cómo utilizarlo de forma segura.

“El botiquín sí nos ayuda en nuestro día a día o a salvarnos en ciertas circunstancias, pero no siempre más es mejor. Es importante que cada persona individualice su botiquín según las necesidades del día a día y las patologías de base que pueda tener”, concluyó Carmona.