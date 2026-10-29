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Mi Bienestar

Botiquín personal: qué medicamentos y productos debe llevar en el bolso y cómo conservarlos (guía práctica)

Qué llevar en el bolso según sus necesidades de salud y las situaciones del día a día

El botiquín personal puede incluir medicamentos y productos básicos de primeros auxilios, seleccionados según las necesidades de cada persona.
El botiquín personal puede incluir medicamentos y productos básicos de primeros auxilios, seleccionados según las necesidades de cada persona. Canva
Yucsiany Salazar Serrano

Un botiquín personal puede sacarlo de apuros ante una molestia durante el día, pero ¿qué conviene llevar y qué cuidados debe tener con esos productos? Además de artículos básicos para atender lesiones leves, como curitas y gasas, la selección de medicamentos debe responder a sus necesidades de salud.

Nidia Carmona, farmacéutica del Hospital Metropolitano, explica cuáles son los aspectos que debe considerar para preparar un botiquín práctico y mantenerlo en buenas condiciones.

Lo que debe saber: