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Cómo identificar un accidente cerebrovascular en tres pasos, según un neurólogo

Cada 29 de octubre se conmemora el Día Mundial del Accidente Cerebrovascular (ACV). Un neurólogo explica cómo detectarlo a tiempo y qué puede hacer para prevenirlo

Los accidentes cerebrovasculares pueden ser isquémicos, cuando se obstruye una arteria, o hemorrágicos, cuando se rompe un vaso sanguíneo.
Los accidentes cerebrovasculares pueden ser isquémicos, cuando se obstruye una arteria, o hemorrágicos, cuando se rompe un vaso sanguíneo. Canva
Yucsiany Salazar Serrano

Un accidente cerebrovascular (ACV) no es un problema exclusivo de los adultos mayores. El 55% de los casos ocurre en personas jóvenes, según Carlos Sequeira, neurólogo del Centro Médico Del Parque, parte de la red médica MediSmart. La enfermedad puede dejar secuelas graves, pero reconocer sus señales y controlar los factores de riesgo ayuda a reducir su impacto.

Lo que debe saber:

  1. Una de cada cuatro personas sufrirá un evento cerebrovascular a lo largo de su vida, advierte el médico.
  2. Memorizar el método “Camaleón” ayuda a actuar rápido frente a tres síntomas repentinos.
  3. Existen tratamientos que buscan recuperar el flujo sanguíneo hacia el cerebro y limitar las secuelas.