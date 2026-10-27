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Andrés Wiernik, oncólogo: ‘La mayoría de los cánceres de mama se curan si se detectan a tiempo’

La quimioterapia no es la única opción: avances que mejoran el pronóstico del cáncer de mama

La cirugía, la terapia hormonal, la inmunoterapia y la quimioterapia son algunas de las opciones disponibles para tratar el cáncer de mama, según las características de cada tumor.
La cirugía, la terapia hormonal, la inmunoterapia y la quimioterapia son algunas de las opciones disponibles para tratar el cáncer de mama, según las características de cada tumor. Gemini/Canva
Yucsiany Salazar Serrano

El tratamiento del cáncer de mama depende del estadio de la enfermedad, el riesgo de que reaparezca y las características del tumor.

Si bien la quimioterapia sigue siendo una opción para determinados casos, no es la única. Andrés Wiernik, director médico del Centro de Cáncer y Hematología del Hospital Metropolitano, explica qué tratamientos hay disponibles, qué determina su elección y qué preguntas debe llevar una paciente a la primera consulta.

Lo que debe saber: