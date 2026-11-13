AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Mi Bienestar

Diagnóstico de cáncer en Costa Rica: hablemos de tratamientos, dudas y primeros pasos | Videopodcast Mi Bienestar T3 - E9

Un oncólogo explica cuáles son los primeros pasos tras un diagnóstico de cáncer y qué aspectos debe considerar el paciente al iniciar su tratamiento

Especialista aclara las principales dudas que surgen durante los primeros días del diagnóstico.
Especialista aclara las principales dudas que surgen durante los primeros días del diagnóstico. John Durán/Cortesía
Yucsiany Salazar Serrano