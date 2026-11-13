Diagnóstico de cáncer en Costa Rica: hablemos de tratamientos, dudas y primeros pasos | Videopodcast Mi Bienestar T3 - E9

Recibir un diagnóstico de cáncer puede traer muchas preguntas: qué significa, cuáles son las opciones de tratamiento, qué sigue tras ese momento y más detalles por aclarar.

Al mismo tiempo, la noticia alcanza a familiares y personas cercanas que suelen estar presentes desde el inicio y forman parte del proceso del paciente.

Para entender qué sucede en esa primera consulta, conversamos con Dionisio Flores, oncólogo del Centro de Cáncer y Hematología del Hospital Metropolitano, quien explica qué sucede después de un diagnóstico de cáncer y cómo pueden afrontar esta etapa tanto los pacientes como sus familiares.