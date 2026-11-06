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¿Por qué dos pacientes con el mismo diagnóstico de cáncer pueden recibir tratamientos diferentes? Oncólogo explica

El especialista explica cuáles son los primeros pasos tras un diagnóstico de cáncer y qué se toma en cuenta para brindar el tratamiento a cada paciente

La ubicación del tumor, su tamaño y la presencia de enfermedad en otros órganos son algunos de los datos que se toman en cuenta para definir el tratamiento contra el cáncer.
La ubicación del tumor, su tamaño y la presencia de enfermedad en otros órganos son algunos de los datos que se toman en cuenta para definir el tratamiento contra el cáncer. Gemini/Canva
Yucsiany Salazar Serrano