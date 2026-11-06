¿Por qué dos pacientes con el mismo diagnóstico de cáncer pueden recibir tratamientos diferentes? Oncólogo explica

Dos personas pueden tener el mismo tipo de cáncer y recibir recomendaciones médicas muy distintas. Mientras una necesita una cirugía, otra podría comenzar con quimioterapia o recibir medicamentos que estimulan las defensas del organismo para combatir las células tumorales.

¿Por qué ocurre esto y qué toma en cuenta el oncólogo para elegir? ¿Cuáles son los primeros pasos tras un diagnóstico de cáncer? Dionisio Flores, oncólogo del Centro de Cáncer y Hematología del Hospital Metropolitano, explica cuáles son los factores que determinan el tratamiento.

Lo que debe saber:

La extensión de la enfermedad es uno de los factores que cambia las recomendaciones. La quimioterapia y la inmunoterapia funcionan de manera diferente y no todos los pacientes necesitan recibir ambas. La nutrición, la movilidad y la salud mental también forman parte de la atención de una persona con cáncer.

¿Qué revisa el oncólogo antes de elegir un tratamiento?

Cuando una persona recibe el diagnóstico de cáncer y está por primera vez en una consulta de oncología, uno de los primeros pasos es explicarle dónde está la enfermedad y cuál es su extensión.

“Se le hace ya sea un video o se le enseña a través de la computadora o a través de un dibujo donde está la enfermedad y las opciones de tratamiento, porque sabemos que dependiendo del tipo de tumor, así van a ser las opciones”, explicó Flores. Tí

Esta información ayuda a establecer el estadio que se clasifica del 1 al 4:

Estadíos 1, 2 y 3: suelen corresponder a pacientes que reciben tratamientos con intención curativa.

suelen corresponder a pacientes que reciben tratamientos con intención curativa. Estadío 4: se presenta cuando la enfermedad se extiende fuera del órgano donde se originó, como ocurre cuando un cáncer gástrico llega al hígado.

En esta última etapa, generalmente el objetivo es controlar la enfermedad, en lugar de buscar su curación.

¿Qué tratamientos se utilizan contra el cáncer?

Las alternativas incluyen cirugía, quimioterapia, inmunoterapia y radioterapia. Según explicó Flores, algunas personas necesitan una sola de estas opciones y otras requieren combinaciones.

El orden también puede cambiar. Por ejemplo, el paciente podría necesitar:

Una operación como primer paso.

Quimioterapia antes de una cirugía.

Quimioterapia y radioterapia solamente.

Quimioterapia y radioterapia antes de una operación.

La secuencia se establece según el diagnóstico y el estadio de la enfermedad. Por eso, el oncólogo debe explicarle al paciente qué tratamientos necesita y en qué orden se aplicarán.

Quimioterapia e inmunoterapia: ¿en qué se diferencian?

Aunque ambas se utilizan contra el cáncer, funcionan de manera distinta.

Quimioterapia: actúa contra las células tumorales, pero también puede afectar células sanas. Flores mencionó entre sus posibles efectos secundarios:

Náuseas y vómitos.

Diarrea.

Disminución de las defensas.

Caída del cabello.

Inmunoterapia: estimula el sistema inmunológico para atacar las células tumorales y dejar vivas las células normales que no tienen tumor.

El especialista también mencionó los anticuerpos monoclonales. Algunos incorporan un componente de quimioterapia dentro del anticuerpo para actuar específicamente contra ciertas células tumorales.

“Cada paciente, dependiendo de su diagnóstico y de su estadiaje, de dónde esté la enfermedad, así va a ser si va a necesitar quimio más inmunoterapia, o solo inmunoterapia, o una combinación de todas ellas”, agregó Flores.

El abordaje del cáncer puede incluir distintas terapias y el acompañamiento de profesionales de varias especialidades, según las necesidades de cada paciente. (Gemini/Imagen creada con IA)

Tres áreas que complementan el tratamiento

Además de las terapias contra el tumor, el oncólogo destacó la importancia de atender otras necesidades del paciente desde el inicio.

Nutrición clínica: es especialmente importante en los cánceres de estómago, colon, páncreas e hígado y vías biliares. Estos padecimientos pueden provocar pérdida de peso durante los meses previos a la consulta, por lo que el soporte nutricional busca que estén mejor preparados para tolerar los tratamientos.

es especialmente importante en los cánceres de estómago, colon, páncreas e hígado y vías biliares. Estos padecimientos pueden provocar pérdida de peso durante los meses previos a la consulta, por lo que el soporte nutricional busca que estén mejor preparados para tolerar los tratamientos. Fisioterapia oncológica: trabaja aspectos como la movilidad y la ganancia de masa muscular.

trabaja aspectos como la movilidad y la ganancia de masa muscular. Psicooncología: acompaña al paciente desde el diagnóstico para ayudarlo a procesar la enfermedad y afrontar emocionalmente lo que viene.

“Yo siempre digo a los pacientes que la vida es como una carreta, y una de las ruedas es la parte del tratamiento, la otra rueda es la parte psicológica, y si una de las ruedas está mal, la carreta se va a ir de lado”, explicó el médic

¿Es válido buscar una segunda opinión?

Consultar a otro especialista, precisó Flores, es válido y permite aclarar dudas sobre el diagnóstico, o conocer otras alternativas de tratamiento, independientemente de que la persona reciba atención en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) o en el sector privado.

Además, permite revisar las opciones recomendadas a partir de los resultados de laboratorio, el examen físico y la experiencia clínica.

¿Qué debe tener en cuenta antes de consultar a la inteligencia artificial?

Después de recibir un diagnóstico, algunas personas buscan información en internet o recurren a herramientas de inteligencia artificial (IA) para entender la enfermedad y conocer posibles tratamientos.

Flores advierte que esas consultas pueden confundir al paciente. Aunque la IA puede ofrecer una aproximación, no cuenta con todos los elementos necesarios para interpretar un caso particular.

¿Qué ocurre si un paciente decide no recibir tratamiento?

Flores considera importante que antes de decidir si llevar o no el tratamiento, el paciente converse con el especialista sobre las alternativas disponibles, sus beneficios, riesgos y posibles efectos secundarios.

Y si decide no recibirlo, puede ser referido a medicina paliativa o a una clínica del dolor para atender los síntomas y procurar su bienestar.