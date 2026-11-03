Casos de meningitis aumentan en Costa Rica: cómo reconocer sus primeras señales y qué hacer para evitar complicaciones

Los casos confirmados de meningitis en Costa Rica pasaron de 76 en 2023 a 168 en 2025, y los menores de un año figuran entre los grupos que requieren especial atención.

Durante el último año representaron casi una cuarta parte de los diagnósticos, según datos del Ministerio de Salud. Además, al 31 de mayo de 2026, se contabilizaban 83 casos sospechosos.

Lo que debe saber:

La meningitis puede tener origen viral, bacteriano o por hongos, y cada tipo requiere un abordaje diferente.

Los bebés pueden presentar señales menos evidentes que los adultos, como irritabilidad, llanto persistente y rechazo a la alimentación.

Haber padecido meningitis no garantiza inmunidad: una persona puede desarrollar la enfermedad nuevamente.

¿Qué es la meningitis y cómo está el panorama en Costa Rica?

La meningitis es una inflamación de las meninges, las membranas que recubren y protegen el cerebro y la médula espinal. Así lo explicó José Moya, médico general de la clínica Hikma e integrante de la red médica de MediSmart.

Según Moya, puede tener causas infecciosas y no infecciosas, aunque las infecciones por bacterias, virus y hongos figuran entre sus principales orígenes.

La gravedad depende del microorganismo responsable, las condiciones de salud del paciente y la rapidez con que reciba atención.

Las cifras del Ministerio de Salud muestran un incremento sostenido de los casos confirmados en el país:

76 en 2023

116 en 2024

168 en 2025

De ellos, los menores de un año pasaron de nueve casos en 2023 a 40 en 2025, es decir, durante este último año representaron el 23,8% del total de diagnósticos confirmados.

No todas las meningitis evolucionan igual: estos son los tipos

Una de las diferencias más importantes está en el agente que provoca la infección.

Meningistis viral o aséptica: es la más frecuente y, por lo general, presenta síntomas menos graves. Puede estar relacionada con infecciones por herpes simple, varicela o enterovirus y suele resolverse en días o semanas.

es la más frecuente y, por lo general, presenta síntomas menos graves. Puede estar relacionada con infecciones por herpes simple, varicela o enterovirus y suele resolverse en días o semanas. Meningitis causada por hongos: afecta principalmente a personas con sistemas inmunológicos debilitados. Su diagnóstico puede resultar complicado porque evoluciona lentamente y sus manifestaciones pueden confundirse con las de otras enfermedades. Para tratarla se usan medicamentos antifúngicos.

afecta principalmente a personas con sistemas inmunológicos debilitados. Su diagnóstico puede resultar complicado porque evoluciona lentamente y sus manifestaciones pueden confundirse con las de otras enfermedades. Para tratarla se usan medicamentos antifúngicos. Meningitis bacteriana: es una emergencia médica. Su evolución puede ser rápida y provocar complicaciones neurológicas permanentes si no se trata oportunamente.

“Es la más grave, suele causar síntomas más agudos y graves, que inician o empeoran en pocas horas. Puede causar fiebre alta, cefalea intensa, rigidez de nuca, alteraciones del estado mental. Requiere tratamiento con antibióticos y es una emergencia médica”, explicó Moya con respecto a la meningitis bacteriana.

La meningitis es una inflamación de las membranas que protegen el cerebro y la médula espinal y puede tener diversas causas. (Canva/Canva)

Síntomas que requieren atención urgente

La meningitis puede comenzar con manifestaciones que parecen una infección común. Sin embargo, la combinación de varios síntomas debe encender las alertas.

Fiebre alta.

Dolor de cabeza intenso que no mejora con medicamentos.

Rigidez en el cuello.

Náuseas y vómitos.

Sensibilidad excesiva a la luz.

Confusión o alteraciones del estado mental.

En los cuadros más graves también pueden aparecer convulsiones, somnolencia extrema y lesiones en la piel.

En los bebés, las manifestaciones pueden ser menos evidentes:

Irritabilidad.

Llanto persistente.

Rechazo a la alimentación.

Ante la sospecha, es necesario acudir a un servicio de salud de forma inmediata.

“Lo que parece una simple gripe puede convertirse en una emergencia médica mortal en cuestión de horas porque la meningitis sigue siendo una de las infecciones más peligrosas del sistema nervioso central”, advirtió el médico.

¿Cómo se contagia y qué pruebas permiten identificarla?

Cuando su origen es infeccioso, la transmisión puede ocurrir por medio de gotas respiratorias que se expulsan al toser o estornudar. El contacto cercano facilita la propagación de algunos microorganismos, especialmente en espacios cerrados y con concentración de personas.

Para establecer el diagnóstico, el médico realiza una valoración clínica y puede solicitar diferentes pruebas.

“El diagnóstico requiere una evaluación médica, generalmente se realiza una punción lumbar para estudiar el líquido que se contiene dentro de las meninges y se complementan estudios con hemograma, hemocultivos, marcadores inflamatorios”, explicó Moya.

La enfermedad también puede presentarse más de una vez, especialmente en personas no vacunadas, inmunosuprimidas o con exposición a los microorganismos que la producen.

¿Cómo prevenirla? Cinco pasos clave