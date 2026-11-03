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Casos de meningitis aumentan en Costa Rica: cómo reconocer sus primeras señales y qué hacer para evitar complicaciones

Síntomas iniciales pueden parecer gripe; la combinación de fiebre, dolor de cabeza y rigidez de cuello debe alertar

Entre los síntomas principales de la meningitis está el dolor de cabeza, fiebre alta y sensibilidad a la luz, los cuales podrían confundirse con una gripe.
Entre los síntomas principales de la meningitis está el dolor de cabeza, fiebre alta y sensibilidad a la luz. Canva
Yucsiany Salazar Serrano

Los casos confirmados de meningitis en Costa Rica pasaron de 76 en 2023 a 168 en 2025, y los menores de un año figuran entre los grupos que requieren especial atención.

Durante el último año representaron casi una cuarta parte de los diagnósticos, según datos del Ministerio de Salud. Además, al 31 de mayo de 2026, se contabilizaban 83 casos sospechosos.

Lo que debe saber: