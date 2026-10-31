AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Mi Bienestar

Lorena López encontró otra forma de enfrentar el cáncer de mama junto a sus hijos: conozca su historia| Videopodcast Mi Bienestar T3 - E8

Entrenaba para su primera maratón cuando llegó el diagnóstico: conozca cómo afrontó el tratamiento junto a sus hijos y familia

Lorena López fue diagnosticada de cáncer de mama a los 41 años. En entrevista con La Nación, contó cómo vivió el proceso junto a su familia.
Lorena López fue diagnosticada de cáncer de mama a los 41 años. En entrevista con La Nación, contó cómo vivió el proceso junto a su familia. Cortesía
Yucsiany Salazar Serrano

Lorena López entrenaba para su primera maratón y tenía dos hijos de cinco años cuando recibió el diagnóstico de cáncer de mama, a los 41 años.

Lo que siguió fue un proceso que incluyó quimioterapias, una mastectomía completa y cambios físicos que también tuvo que compartir con sus pequeños.

En este nuevo episodio del videopodcast Mi Bienestar, ella cuenta cómo vivió el cáncer, cómo enfrentó los cambios en su cuerpo y su vida familiar, y qué mensaje tiene para otras mujeres que reciben este diagnóstico.