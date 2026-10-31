Lorena López encontró otra forma de enfrentar el cáncer de mama junto a sus hijos: conozca su historia| Videopodcast Mi Bienestar T3 - E8

Lorena López entrenaba para su primera maratón y tenía dos hijos de cinco años cuando recibió el diagnóstico de cáncer de mama, a los 41 años.

Lo que siguió fue un proceso que incluyó quimioterapias, una mastectomía completa y cambios físicos que también tuvo que compartir con sus pequeños.

En este nuevo episodio del videopodcast Mi Bienestar, ella cuenta cómo vivió el cáncer, cómo enfrentó los cambios en su cuerpo y su vida familiar, y qué mensaje tiene para otras mujeres que reciben este diagnóstico.

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