Casos de meningitis en Costa Rica: cuándo una ‘gripe’ es en realidad una emergencia médica

La meningitis es una inflamación que puede cambiar la vida en cuestión de horas de las personas por eso la atención no debe prolongarse.

Aunque muchas veces inicia con síntomas que pueden confundirse con un cuadro viral común, la meningitis es una enfermedad que puede escalar en cuestión de horas y poner en riesgo la vida.

José Moya, médico general de la clínica Hikma y quien forma parte de la red médica de MediSmart, explica qué es y por qué sigue siendo una enfermedad que exige diagnóstico e intervención médica inmediata.

Lo que debe saber:

Es una inflamación de las membranas que envuelven el cerebro y la médula espinal. Puede ser infeccioso o no. Requiere atención médica inmediata.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), denomina meningitis a la inflamación de los tejidos que envuelven el cerebro y la médula espinal. Su origen puede ser diverso, incluyendo causas infecciosas y no infecciosas, y debido a sus posibles consecuencias severas, es una emergencia médica.

“La meningitis es una inflamación de las meninges. Las meninges son las capas que cubren y protegen el sistema nervioso central, específicamente el cerebro y la médula espinal” explicó Moya.

El especialista detalla que la evolución de la inflamación depende en gran medida de la causa que la origine y de la rapidez con la que se actúe, así como el estado de salud del paciente.

“Esta inflamación puede ser causada por infecciones o traumas, lo más común es que se deba a infecciones tanto bacterianas, de hongos o virus y esto puede llegar a afectar mucho la vida de una persona, causando síntomas agudos, complicaciones crónicas o incluso se puede perder la vida debido a una meningitis”, detalló el médico.

Para Moya, la meningitis viral es la forma más frecuente y por lo general, la menos grave.

“La meningitis viral o aséptica es la más común, causada por virus y presenta síntomas más leves y autolimitados, generalmente relacionada a infecciones por herpes simple, varicela o enterovirus y suele resolverse en días o semanas”.

En contraste, la meningitis bacteriana es considerada una urgencia médica por su rápida progresión, ya que los pacientes pueden pasar de un estado aparentemente estable a uno crítico en pocas horas.

“Esta es causada por bacterias. Es la más grave, suele causar síntomas más agudos y graves, que inician o empeoran en pocas horas. Puede causar fiebre alta, cefalea intensa, rigidez de nuca, alteraciones del estado mental. Requiere tratamiento con antibióticos y es una emergencia médica, ya que puede causar secuelas neurológicas permanentes”.

Por su parte, la meningitis por hongos afecta principalmente a personas con sistemas inmunológicos debilitados, pues su evolución es lenta.

“Afecta generalmente a pacientes inmunocomprometidos, vulnerables a infecciones raras. Es muy difícil de diagnosticar porque evoluciona de forma muy lenta, los síntomas se pueden confundir y requiere tratamiento con antifúngicos”.

De acuerdo con Moya, en Costa Rica el neumococo fue una de las causas históricas de su propagación, pero su incidencia ha disminuido considerablemente con la aplicación de los esquemas de vacunación.

Señales que no deben subestimarse

“Los síntomas más frecuentes son fiebre alta, dolor de cabeza intenso que no cesa fácilmente con medicamentos con los que usualmente mejoran sus cefaleas, rigidez nucal, náuseas y vómitos, alteración del estado mental o hipersensibilidad a la luz; especialmente si se presentan más de 3 de los síntomas mencionados”, expuso el médico.

La presencia simultánea de varios de estos síntomas es motivo de consulta urgente. Además, en los casos más graves, pueden presentarse convulsiones, somnolencia extrema, confusión o lesiones cutáneas.

Mientras tanto, en los menores, la enfermedad puede desarrollarse de forma distinta, con irritabilidad, llanto constante o rechazo a la alimentación, lo que requiere especial atención por parte de los cuidadores.

“Lo que parece una simple gripe puede convertirse en una emergencia médica mortal en cuestión de horas porque la meningitis sigue siendo una de las infecciones más peligrosas del sistema nervioso central”, explicó el especialista.

La meningitis sigue siendo una importante amenaza para la salud mundial. Puede estar causada por varias especies de bacterias, virus, hongos y parásitos. (Shutterstock - Canva/Shutterstock - Canva)

¿Cómo se transmite y qué pruebas permiten diagnosticar?

La transmisión de la meningitis infecciosa ocurre principalmente a través de gotas respiratorias que se liberan al toser o estornudar. Este mecanismo facilita su propagación, especialmente en espacios cerrados o con alta concentración de personas.

“El diagnóstico requiere una evaluación médica, generalmente se realiza una punción lumbar para estudiar el líquido que se contiene dentro de las meninges y se complementan estudios con hemograma, hemocultivos, marcadores inflamatorios”, explicó Moya.

Las mujeres embarazadas enfrentan riesgos particulares, ya que la infección puede afectar tanto a la madre como al feto, provocando partos prematuros, infecciones neonatales o, en casos extremos, la pérdida del embarazo.

Por eso, se realizan exámenes de sangre y otras pruebas complementarias para identificar el agente causal.

¿La meningitis puede dar en más de una ocasión?

“Sí, especialmente en personas no vacunadas, inmunosuprimidas o con alta exposición a microorganismos causales. Las personas deben comprender que se requiere tratamiento de urgencia, principalmente si la causa es bacteriana, pues cada hora, cada día sin tratamiento se aumenta el riesgo de complicaciones o secuelas”.

¿Qué vacunas ayudan a prevenirla?

Las principales vacunas que nos ayudan a prevenir un contagio con los agentes causales son tres: La vacuna del neumococo. La vacuna contra la influenza. La vacuna contra el meningococo.

Costa Rica utiliza un enfoque integral para prevenir la meningitis, basado en cuatro medidas principales. Se trata de la vacunación contra el neumococo desde 2009, esta es la más importante. A esto se añaden la vigilancia epidemiológica, el control de contactos con pacientes y la aplicación de tratamientos preventivos para limitar la transmisión.

El Ministerio de Salud, en su último boletín epidemiológico, señaló que durante el 2026 se han identificado de forma preliminar 35 casos de meningitis en el país.

En cuanto a las tasas más altas de meningitis, el cantón de Monteverde, en la provincia de Puntarenas, encabeza la lista con un 20,6. En segundo lugar se ubican los cantones de Orotina y Bagaces, ambos con una tasa de 3,9.

Respecto a los casos sospechosos de meningitis por sexo y edad, las autoridades indican que:

El 54,2% se presenta en hombres de 19 a 35 años.

de 19 a 35 años. El 45,7% en mujeres de 16 a 35 años.

Asimismo, el 28,5% corresponde a menores de un año, evidenciando una mayor concentración en este grupo etario.

Finalmente, la educación en salud cumple un papel clave al fomentar el conocimiento sobre la enfermedad y la búsqueda temprana de atención médica ante la aparición de síntomas.