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Casos de meningitis en Costa Rica: cuándo una ‘gripe’ es en realidad una emergencia médica

La vacunación contra neumococo, influenza y meningococo es clave para reducir el riesgo de infección contra la meningitis

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Por Libia Solano Meza
Meningitis
La meningitis es una inflamación que puede cambiar la vida en cuestión de horas de las personas por eso la atención no debe prolongarse. (Shutterstock - Canva/Shutterstock - Canva)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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