Salud

Meningitis causó más de 259.000 muertes en 2023: niños menores de cinco años concentran más de un tercio de los casos

Un informe internacional advierte que el avance contra la meningitis no alcanza las metas de la OMS, pese a la expansión de la vacunación

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Por Europa Press
Estudio global reporta 259.000 muertes por meningitis en 2023. Niños pequeños son los más afectados y el progreso sigue por debajo de lo esperado.
Estudio global reporta 259.000 muertes por meningitis en 2023. Niños pequeños son los más afectados y el progreso sigue por debajo de lo esperado. (Canva Stock/Marizza y Oleksandra Polischuk de Getty Images)







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