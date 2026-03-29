Meningitis causó más de 259.000 muertes en 2023: niños menores de cinco años concentran más de un tercio de los casos

Estudio global reporta 259.000 muertes por meningitis en 2023. Niños pequeños son los más afectados y el progreso sigue por debajo de lo esperado.

La meningitis provocó 259.000 muertes en el mundo durante 2023 y generó 2,5 millones de infecciones, según un estudio publicado en The Lancet Neurology por el grupo GBD 2019 Meningitis and Antimicrobial Resistance Collaborators.

El informe advierte que, pese a una reducción sostenida desde 1990, el avance resulta insuficiente para cumplir las metas de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Ese organismo fijó como objetivo reducir las infecciones en 50% y las muertes en 70% para el año 2030.

Uno de los datos más relevantes señala que más de un tercio de las muertes ocurre en menores de cinco años, lo que evidencia el impacto de la enfermedad en poblaciones vulnerables.

La meningitis se mantiene como la principal causa infecciosa de discapacidades neurológicas a nivel global. Desde el año 2000, la expansión de la vacunación redujo de forma importante los contagios y fallecimientos, tanto en países de altos como de bajos ingresos. Sin embargo, el progreso quedó por debajo de otras enfermedades prevenibles con vacunas.

El estudio ofrece la evaluación más completa hasta la fecha sobre esta enfermedad. Identifica como principales factores de riesgo de muerte el bajo peso al nacer, seguido del parto prematuro y la contaminación del aire, tanto en el hogar como en el ambiente.

La carga de la enfermedad se concentra en países de bajos ingresos. La situación resulta especialmente crítica en el llamado cinturón africano de la meningitis, donde Nigeria, Chad y Níger registran las tasas más altas de mortalidad e infección.

En cuanto a las causas, las bacterias Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis, junto con los enterovirus no poliomielíticos y otros virus, figuran entre los principales agentes responsables de muertes. Los enterovirus no poliomielíticos generan la mayor cantidad de casos.

Los investigadores plantean la necesidad de reforzar las estrategias globales. Entre las acciones prioritarias mencionan la ampliación de los programas de vacunación, un mejor uso de antibióticos, mayor acceso a servicios de salud y el fortalecimiento del diagnóstico y la vigilancia epidemiológica.

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