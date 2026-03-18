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Brote ‘sin precedentes’ de meningitis en Reino Unido ya suma 20 casos sospechosos y dos fallecidos

Autoridades sanitarias investigan contagios vinculados a una universidad en Kent y a una discoteca en Canterbury, con varios estudiantes hospitalizados.

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Por AFP
Autoridades concentran medidas de control tras detectarse contagios asociados a espacios de convivencia estudiantil.







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MeningitisReino Unido
AFP

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