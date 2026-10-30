Cirugía por cáncer de mama: cuándo se necesita, qué tipos existen y cuánto tarda la recuperación

La cirugía por cáncer de mama forma parte del tratamiento de la gran mayoría de las pacientes. Se estima que el 95% necesitarán una operación en algún momento del proceso para tratar la enfermedad, aunque no todas pasan por el quirófano en la misma etapa ni requieren el mismo tipo de intervención.

Hermann Barquero, oncólogo del Hospital Metropolitano, explicó que la decisión depende del abordaje que necesite cada paciente. En algunos casos, la operación es el primer paso; en otros, se administran medicamentos antes de intervenir la mama.

Lo que debe saber:

No todas las pacientes necesitan retirar toda la mama: existen cirugías que permiten conservar parte del tejido mamario. La operación puede hacerse antes o después de recibir tratamientos como quimioterapia o inmunoterapia. Extirpar el tumor no significa que la paciente esté curada: algunas necesitan otros tratamientos para eliminar posibles células cancerosas.

¿Cuándo necesita cirugía una paciente con cáncer de mama?

La cirugía es una parte fundamental del tratamiento del cáncer de mama. Según Barquero, la mayoría de las pacientes necesitarán una intervención quirúrgica durante el proceso.

Tradicionalmente, la operación solía ser el primer paso después del diagnóstico. Sin embargo, el abordaje ha cambiado y ahora es más frecuente administrar tratamientos médicos antes de llevar a la paciente al quirófano.

“Cada vez más se dan tratamientos médicos como quimioterapia, inmunoterapia, anticuerpos monoclonales, y luego se hace la operación”, precisó el médico.

Los tipos de cirugía

El tratamiento quirúrgico contempla dos áreas: la mama, donde se encuentra el tumor, y la axila, donde están los ganglios linfáticos que pueden verse comprometidos por la enfermedad.

Usualmente, ambas intervenciones se hacen durante la misma operación y la elección depende de las características de cada caso y del abordaje indicado por el equipo médico.

En la mama existen dos procedimientos principales:

Mastectomía total: consiste en quitar toda la mama.

consiste en quitar toda la mama. Mastectomía parcial o cirugía conservadora: permite retirar únicamente una parte del tejido mamario. Dependiendo de la cantidad que se extraiga, puede tratarse de una cuadrantectomía o una tumorectomía.

En cuanto a la axila, también hay dos procedimientos:

Disección axilar: consiste en retirar todos los ganglios de esa zona.

consiste en retirar todos los ganglios de esa zona. Biopsia selectiva del ganglio centinela: en la que se extrae uno o dos ganglios, correspondientes a los primeros a los que drena la mama. Según Mayo Clinic, este procedimiento permite saber si el cáncer se extendió a los ganglios linfáticos.

El tratamiento del cáncer de mama puede incluir otros tratamientos antes de la cirugía, según el abordaje indicado para cada paciente. (Canva/Canva)

¿Cómo prepararse para la operación y cuánto dura la recuperación?

Antes de la cirugía, la recomendación es que la paciente llegue en las mejores condiciones físicas posibles. Para ello, Barquero señala la importancia de mantener actividad física y una alimentación saludable.

“Luego de la operación habitualmente la recuperación es bastante rápida”, detalló el oncólogo.

Estos son los tiempos aproximados que señala el especialista:

Mastectomía parcial (cirugía conservadora): normalmente, la paciente puede retomar su vida habitual en una semana.

normalmente, la paciente puede retomar su vida habitual en una semana. Mastectomía total: la recuperación toma más tiempo y puede prolongarse durante un mes.

¿Salir de la cirugía significa que ya no hay cáncer?

La extirpación del tumor y de los ganglios comprometidos no significa necesariamente que el cáncer haya desaparecido del organismo.

Barquero explicó que esto se debe a que el cáncer de mama es una enfermedad sistémica. Esto significa que pueden existir células cancerosas circulando por la sangre o alojadas en otras partes del cuerpo.

“Para eso se dan tratamientos como la quimioterapia y la terapia en endocrina que las destruyen”, explicó.

La cirugía, entonces, es una parte del tratamiento, pero no siempre representa su final. El seguimiento y las terapias adicionales dependen de la valoración médica en cada caso.

Las operaciones son cada vez menos invasivas

La evolución de las técnicas quirúrgicas también ha permitido que muchas intervenciones sean menos complejas para las pacientes.

El especialista destacó que actualmente buena parte de estas operaciones son ambulatorias, es decir, la paciente puede regresar a su casa el mismo día, sin necesidad de permanecer hospitalizada.

“Hoy por hoy la cirugía es indispensable para curarse del cáncer de mama, y la evolución de las técnicas quirúrgicas permite que sean mayormente operaciones ambulatorias de riesgo mínimo, con un resultado estético excelente”, concluyó.