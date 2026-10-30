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Cirugía por cáncer de mama: cuándo se necesita, qué tipos existen y cuánto tarda la recuperación

Intervenciones en mama y axila suelen realizarse en la misma operación y con técnicas menos invasivas

La cirugía es uno de los principales tratamientos contra el cáncer de mama y puede implicar retirar una parte o la totalidad de la mama, según cada caso.
La cirugía es uno de los principales tratamientos contra el cáncer de mama y puede implicar retirar una parte o la totalidad de la mama, según cada caso. Canva
Yucsiany Salazar Serrano

La cirugía por cáncer de mama forma parte del tratamiento de la gran mayoría de las pacientes. Se estima que el 95% necesitarán una operación en algún momento del proceso para tratar la enfermedad, aunque no todas pasan por el quirófano en la misma etapa ni requieren el mismo tipo de intervención.

Hermann Barquero, oncólogo del Hospital Metropolitano, explicó que la decisión depende del abordaje que necesite cada paciente. En algunos casos, la operación es el primer paso; en otros, se administran medicamentos antes de intervenir la mama.

Lo que debe saber: