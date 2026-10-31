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Después del cáncer de mama: cómo es el proceso paso a paso de la reconstrucción mamaria

Qué pasos siguen tras una mastectomía y cuándo optar por la reconstrucción mamaria

La reconstrucción del pecho cuenta con opciones como la cirugía inmediata o diferida, dependiendo de los tratamientos oncológicos adicionales que requiera la paciente.
La reconstrucción del pecho cuenta con opciones como la cirugía inmediata o diferida, dependiendo de los tratamientos oncológicos adicionales que requiera la paciente. Canva
Yucsiany Salazar Serrano

Después de una mastectomía por cáncer de mama, hay una etapa médica que puede generar muchas dudas: la reconstrucción mamaria. Este procedimiento puede hacerse durante la misma operación en la que se extirpa el tejido mamario o meses después.

En este artículo le explicamos cómo es este proceso, qué opciones existen y qué debe conocer una paciente antes de decidir si desea la reconstrucción.

Lo que debe saber: