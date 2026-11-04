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¿Cómo saber si una gripe se está complicando? Estas señales de alerta en niños requieren atención

Bebés y niños de 1 a 4 años concentran los casos graves por infecciones respiratorias en el Hospital Nacional de Niños

Las infecciones respiratorias agudas graves afectan especialmente a los niños pequeños. Imágenes con fines ilustrativos.
Las infecciones respiratorias agudas graves afectan especialmente a los niños pequeños. Imágenes con fines ilustrativos. Canva
Yucsiany Salazar Serrano

Las infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) golpean a la población infantil, particularmente a los menores entre cero y cuatro años. Este impacto es evidente en los pasillos del Hospital Nacional de Niños (HNN): en lo que va de 2026 con corte al 15 de octubre, las complicaciones por estos virus han cobrado la vida de 17 menores.

Lo que debe saber:

  1. La fiebre alta difícil de controlar y el esfuerzo para respirar son señales que requieren valoración médica.
  2. La prevención inmunológica inicia desde el nacimiento.
  3. Mantener las vacunas al día, evitar el contacto con personas enfermas y consultar temprano ayuda a reducir el riesgo de cuadros graves.