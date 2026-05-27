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Asma: las señales nocturnas que advierten que la enfermedad está fuera de control

Daysi Ureña, médico general: ‘La presencia de síntomas nocturnos es un indicador directo de que el asma se encuentra descontrolada’

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Por Libia Solano Meza
Evitar el humo, las alergias y la contaminación puede marcar la diferencia para quienes conviven con asma.
Evitar el humo, las alergias y la contaminación puede marcar la diferencia para quienes conviven con asma. (Shutterstock - Canva/Shutterstock - Canva)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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